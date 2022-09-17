殺孕婦奪BB！女子狂斬100刀殺21歲孕婦開肚取嬰　被捕揭心寒內情

美國發生恐怖命案，29歲女子帕克（Taylor Rene Parker）竟然狂斬100多刀殘殺已懷孕8個月的21歲孕婦，再開膛剖腹取出肚內嬰兒，結果嬰兒出生沒多久就死亡。帕克被控謀殺罪受審，在庭上爆出令人心寒的案情，檢察官庭上向陪審團表示，帕克因做過子宮切除術不孕，為了欺騙男友，結果在謊稱會生下孩子當天冷血殺害孕婦，營造自己能生育的假象，犯案動機令人不寒而慄。



29歲女子帕克（Taylor Rene Parker）竟然狂斬100多刀殘殺已懷孕8個月的21歲孕婦，再開膛剖腹取出肚內嬰兒，結果嬰兒出生沒多久就死亡。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，事發2020年10月，現年29歲的美國德州女子帕克，持刀斬殺1名懷胎35周的21歲孕婦，共斬了100多刀，並開膛剖腹強行取出孕婦腹中嬰兒帶走，惟最終嬰兒出生沒多久就死亡。帕克於犯案現場約19公里處被警察攔住，當時帕克報稱在路邊生了小孩，小孩卻沒有了呼吸，送院後嬰兒宣布死亡。

帕克事後因謀殺及綁架等罪被捕，周一（9月12日）開庭審訊，揭開更心寒內情。檢察官在庭上向陪審團表示，帕克行兇原因是要避免失去男友。

帕克事後因謀殺及綁架等罪被捕。（網上圖片）

檢察官解釋，因帕克做過子宮切除手術導致不孕，惟她卻欺騙男友自己懷孕，更假裝懷孕近10個月，偽造超聲波檢查結果等，並把假懷孕照放到社交媒體，以尋找「潛在目標」，結果在向男友謊稱會誕下孩子的那一天，冷血殺害了受害者，並取出其嬰兒當自己生下。

檢察官解釋，因帕克做過子宮切除手術導致不孕，惟她卻欺騙男友自己懷孕，更在向男友謊稱會誕下孩子的那一天，冷血殺害了受害者。（示意圖／gettyimages）

案件目前仍在審理，帕克拒絕認罪。根據當地法例，如果帕克罪成，可能會被判處死刑或終身監禁，不得假釋。