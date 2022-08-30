極恐怖！8歲女深夜喊「房裏有人」是噩夢？母看CCTV揭極驚悚真相

孩子的童言童語，隨時藏着求救訊號！澳洲1名8歲女童半夜告訴母親「有人在我房間裏」，惟母親當下環顧四周無其他人，認為只是女兒發噩夢，不以為意，沒有放在心上，直至第二天早上檢查家中閉路電視，才發現了毛骨悚然真相 ── 竟有陌生男人潛入並撫摸女兒。



澳洲一名8歲女童半夜告訴母親「有人在我房間裏」，惟母親認為只是女兒發噩夢，不以為意，直至第二天早上檢查家中閉路電視，才發現了毛骨悚然真相。（示意圖，非當事人／gettyimages）

綜合外媒報道，事發今年6月2日午夜，母親睡到一半時被8歲女兒的聲音吵醒，聽到女兒在房間大叫「別說了，你嚇到我了，走開！」、「我不喜歡，走開！」，於是到女兒房間查看。女兒告訴母親「有人在我房間裏」，但母親看了看四周不覺異樣，便安慰女兒說只是發噩夢，毋須害怕。

直至第二天早上，母親本想翻查閉路電視片段向女兒證明沒事發生，卻發現了恐怖真相 ── 竟然有陌生男人一直潛伏屋外，並伺機潛入女兒房內，爬上女兒所在的上層床鋪，然後撫摸女兒手臂和背部，並低聲細語，女兒於是大叫「別說了，你嚇到我了。走開！」。當刻男人不動地站在房間裏，然後再次爬上床再低聲說話，女兒則說「我不喜歡，走開」。這時母親被女兒聲音吵醒過來查看，男人隨即逃走。

女生男人一直潛伏屋外，並伺機潛入女兒房內。（網上圖片）

意識到女兒並非發噩夢說夢話，母親嚇得報警求助。事後警方拘捕了涉事的33歲男人蒙果（Jamie Phillip Mongoo），他承認襲擊、入室盜竊、非法入侵等多項控罪。

事後警方拘捕了涉事的33歲男人蒙果（Jamie Phillip Mongoo）。（網上圖片）

母親向傳媒表示，本來想透過閉路電視片段令女兒放心，沒想到原女兒的「噩夢」竟是現實，而她看到畫面即感到嘔心及憤怒。她慶幸家裏安裝了閉路電視，也為女兒的勇敢表現感到自豪，呼籲其他家長要教導孩子勇敢求助，也要對孩子的說話多留神警戒。