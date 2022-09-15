無名小站女神回歸！台灣元祖級網紅曬性感照　獲讚十幾年一樣咁靚

時代的眼淚！無名小站前十大美女之一，台灣網紅「張香香」因皮膚白皙又擁有火辣D奶身材，被外界稱為「乳溝女神」。她常常個人IG上大曬好身材，一排滑過去都是火辣清涼照，已經在IG上累積70萬人追蹤。然而，最新公開的照片只靠「1個角度、1個手勢」秒勾起粉絲們記憶直呼「再次看見了無名視角」。



「來！做美甲」報我的名字就可以打折，張香香曬出自己最新指甲的照片，雖然文中重點是在「指甲」上，不過由上往下拍的視角，也讓胸前「兩粒」意外成為另一大焦點，多張美照中還可以看到乳溝線整個完美露出，著實讓人不知道該把視線放在美甲還是美胸上。

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多張火辣照才剛PO出，粉絲秒暴動紛喊「太辣太美了」、「有人可以從十年前漂亮到現在，除了你！」、「可以再多拍一張嗎？真的好喜歡」、「我只看到美美又性感的香香」，就連藝人姚蜜看完後直呼「無名小站拍照視角」直接掀起回憶。

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