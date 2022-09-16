女子禁區游水　管理員出動執垃圾長網笠頭拉上岸　網民：救她一命

游泳是有益身心的運動，但在不適合的地方游水隨時有致命危險。杭州1名女子早前無視規例，於市內一個禁止游泳的景區暢泳。管理員發現情況，為免發生危險，即拿來平日用作收集湖面垃圾的長網，套在女子頭上將她拉回岸邊。片段曝光後引來網民爆笑，不少人大讚管理員做法妥當，指他「這一套可能救了那女的一命」。



杭州1名女子於市內一個禁止游泳的景區暢泳。管理員發現情況，為免發生危險，即拿來平日用作收集湖面垃圾的長網，套在女子頭上將她拉回岸邊。（微博影片截圖）

事發於杭州市富陽區的觀光景區龍鱗壩，日前1名女子穿着泳衣，跳進龍鱗壩上游的深水區暢泳，惟該區水深達3米，一向禁止遊客戲水。管理員不久便發現女子的行為，惟她並無理會勸告，堅持留在水中，甚至大聲向岸上喊叫回應。

管理員力勸不果，只好出動絕招將女子強制帶回岸上。網絡流傳的影片可見，戴着草帽的管理員大叔拿着平日用作收集湖面垃圾的長網，緩緩走向岸邊，周遭亦有大批遊客圍觀。大叔準確一拋，便將網子笠在女子的頭，然後將她向自己身後方向拉，女子被網套頭亦只好慢慢游回岸邊。

大叔準確一拋，便將網子笠在女子的頭，然後將她向自己身後方向拉，女子被網套頭亦只好慢慢游回岸邊。（微博影片截圖）

龍鱗壩的工作人員事後承認事件於景區內發生，讚揚管理員行為負責，「事發的這一區域是深水區，深的地方有3米多，我們在附近放置了很多禁止游泳的標示牌」。他又認為管理員的做法並無不妥，強調目的只為保護女子，讓她盡快返回岸上，「片段是其中一部份，具體發生什麼也不太清楚，但肯定是為了保護這個女的讓她上來」。

影片其後於網上瘋傳並引起熱議，不少人認同管理員的做法，批評女子罔顧安全隨時累及他人，「難不成讓大爺一起下水跟她追逐嬉戲？救人命這樣救最合理不過」、「做得好，妙，對這種不聽勸的人就直接上手制止就對了」、「還好人沒出事，真要溺水了，這個管理員責任就大了。其實最好的辦法就是報警，等她上岸後送派出所處理」。