俄國婦游泳遭一口咬緊拖入海！元兇是"世界最巨硬殼龜"重量超驚人

個性溫馴、模樣可愛的海龜，是所有龜鱉目動物中唯一生活在海洋裡的物種，然而越來越嚴重的海洋汙染，卻不斷侵擾海龜的生存環境，也讓海龜在交配和產卵的季節頻頻受到阻礙。



不過，國外日前發生了離奇事件，一名女遊客竟遭到海龜攻擊，導致她全身瘀傷、連坐下都很困難。

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根據《每日郵報》報導，這件事發生在土耳其的安塔利亞海灘（Antalya），64歲的俄羅斯婦人莉迪亞（Lidia Bazarova）在游泳中途被一隻大海龜狂咬攻擊。莉迪亞表示，事發當時她感覺到一股力量硬將她往海裡拖下去，儘管自己熟悉游泳，但她還是差點溺水，只好不斷的揮舞雙手求救。

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報導中指出，莉迪亞最後被一名救生員穆斯塔法（Mustafa Sari）救起來，莉迪亞的腿部、臀部、甚至全身都佈滿了瘀傷，而穆斯塔法的肩膀也在救人的過程中被咬傷了。經確認後，攻擊莉迪亞的是一隻赤蠵龜，也是世界上最巨型的硬殼龜，最重可達545公斤，目前也被列為瀕臨絕種的動物。莉迪亞驚魂未定的說，「海龜鬆口是為了更用力的咬」、「我已經不敢再下水了」。

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