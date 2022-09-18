嚇死！長髮女深夜沉默站床邊看寶寶狀況　媽媽一對眼嚇到跌倒狂叫

正所謂「人嚇人，嚇死人」，微博近日瘋傳1段影片，顯示有寶寶突然在半夜哭鬧，同床的媽媽即起來安撫，沒料一轉身竟發現1名長髮披肩的長輩無聲無息地站在床邊，被嚇得崩潰尖叫，溫情氣氛突變驚慄片。有其他家人聞聲趕至開燈了解，媽媽的情緒才稍為平復。



從影片可見，孩子半夜在床上哭鬧不停，媽媽起來將寶寶擁入懷中，又輕拍安撫，此時1位長輩走進房間，但全程沒有說話。（影片截圖）

從影片可見，孩子半夜在床上哭鬧不停，媽媽起來將寶寶擁入懷中，又輕拍安撫。此時1位長輩走進房間，但全程沒有說話，就只站在床邊觀察媽媽和孩子的情況，安靜得完全沒被發現。

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後來媽媽抱着孩子站起身，在床上轉一團，突與床邊的長輩對上眼，當場嚇到跌回床上。雖然她手仍抱着寶寶，惟不斷瘋狂尖叫及雙腳狂踹，長輩輕輕觸摸以安撫她都沒有用，直到其他家人趕到開燈，媽媽才漸漸平靜下來。發布影片的博主表示，「各位長輩，大半夜進門記得敲門，這樣無聲無息站在床邊，真的能把人嚇出問題來」。

網民看完影片都表示「這樣真的會嚇出事」，又指很多人都被長輩嚇過，「我小時候就被我奶奶這樣不開燈進來嚇過，導致我進房間後都要鎖門」、「我之前就是這樣被我前婆婆嚇過N次，後來把門鎖了，大半夜孩子一有動靜，就跑我房間看我怎麼帶孩子」。