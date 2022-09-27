怪癖！女生揭男友網購原味有漬底褲　反被一句責罵氣炸：咩事？

不少人有收藏習慣，但如果男友的珍愛之物是其他人的「原味有漬內褲」又該怎麼辦？有女生日前發文，稱其男友瞞着她在網上購買了其他人穿過的「有漬嘅底褲」，然後收到衣櫃中，和她的內褲放在一起。當時她並不知情，只當成是髒內褲清洗，沒想到男友得知後竟怪責她「洗走啲味」。該女生怒不可遏地撰文批評男友，而網民就建議她分手，「咁都唔分手等幾時」、「拿拿聲分啦」。



樓主在討論區發文指男友私下購買其他人的「原味有漬內褲」，還刻意藏於她的衣櫃中，與她的內褲放在一起。（《變態超人》劇照）

該名女生在Dcard以「發現男朋友會買原味底褲」為題發帖，稱她近日在衣櫃找內褲，發現到一條有些污漬的陌生內褲，疑似沾有分泌物，「我諗咗陣，點解好似無見過呢條底褲」。但她當時未有細想，便放到洗衣機洗淨後晾曬。

直至男友放工回家後，一見到晾衣架上的那條內褲，即時語氣不善地責備樓主為何不經他同意就把內褲洗了，「話特登上網買、好貴，洗咗就無價值」。樓主這時才知道原來男友在網上購買其他人穿着過的「二手有味底褲」，「仲要擺落我裝底褲嘅櫃桶，勁唔衛生！」，而男友的突然發難亦令她甚是氣憤，「我都未話佢做咩上網買原味底褲」。她不滿男友買完不收好，還惡人先告狀，「仲要鬧翻我轉頭，咩事」。

對於男友在網上購買其他女生穿着過的「二手有味底褲」行為，樓主十分憤怒。（《溫暖的弦》劇照）

帖文引來網民熱議，不少網民就強烈建議樓主分手，認為她的男友不但不尊重她，亦未有細想別人用過的不潔內褲會沾污樓主的內褲致使她有患病風險，「好變態嘅癖好，我自己覺得係危險嘅」、「仲要放落去你乾淨嘅底褲到，好核突啊！建議你掉晒啲底褲，萬一惹到啲病」、「買完放喺你櫃桶，仲要覺得問題發你脾氣，係我一早即場分咗手」。

有人覺得情節誇張，不相信有男性會購買其他人內褲放到女友的衣櫃中，質疑造假，「會唔會係唔收好等人發現啊」、「我唔信會onX到擺落去，買得梗係搵個膠袋包好啦，會走㗎啲味」。但有人就覺得樓主男友極有可能是刻意為之，認為最危險的地方就最安全，又猜他可能另有意圖，「條仔可能覺得放喺樓主個櫃到可以魚目混珠」、「我覺得係佢嫌你無嗰陣味，所以先擺落去令你啲底底有味」。