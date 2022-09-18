至叻喵星人！貓女搬新屋走失4天後自行回家　伸貓掌撳門鐘等開門

別低估你的主子！美國有隻貓貓熱愛獨自出門遊玩，未料搬新屋後牠照樣出門卻失蹤，正當主人認為愛貓走失甚至不會再回來之際，4天後的晚上，貓貓居然找到回家的路，還自己按門鐘叫貓奴放牠入屋，門前鏡頭更捕捉到牠伸爪撳鐘的畫面。一家人趕去迎接貓主子時又笑又哭，幸好是美滿結局。

主人受訪時透露，愛貓應該知道什麼是門鈴，但真的不知牠怎樣找路回家。有網民提醒，貓咪搬到新社區後，主人不應這麼快讓牠獨自外出，這次只是好運，而且也有不少人反對讓貓咪獨自出街的做法。



8歲貓女莉莉自己出門玩，結果失蹤了4日。（PIX11 News截圖）

香港人或者難以理解，但外國不少貓主都容許主子自己出街玩。美媒報道，紐約有隻貓咪日前走失，最終竟然自己回家，而且還是用自己的肉球按門鐘！主人惠特利（Stefanie Whitley）透露，8歲貓女莉莉（Lily）平日愛出外探索，搬屋前喜歡在舊區內走圍去，非常熟路一定會回家。

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近日一家人搬到長島的馬斯蒂克海灘（Mastic Beach），住進新社區後也擔心莉莉外出會迷路，結果2周後牠真的走失。家人找不到牠。平日莉莉會定時定候回家，「這次感覺不同，我覺得莉莉不會回家了」，家人都傷心定「打定輸數」，沒料到4天後晚上竟迎來奇蹟。

當晚一家人聽到門鈴聲，猜不到誰人深夜來訪，打開電視屏幕看門鈴鏡頭的畫面時，鏡頭冒出貓貓毛茸茸的身體和貓掌，之後是莉莉的臉蛋，牠在門鈴處抓來抓去，好像在求人放牠入屋一樣。惠特利全家成員趕至門前，一家人喘着氣，又笑又哭心情很複雜，但肯定是個美妙時刻。

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惠特利覺得莉莉清楚知道自己在做什麼，牠懂得什麼是門鈴和門口攝影機，因為每次屋企響起門鈴聲，牠都看向門口，但真的不知道牠如何找到回家的路。

故事非常暖心，莉莉被網民大讚聰明又可愛，惟不少人批評主人太粗心，提醒貓貓搬家後應該花4至6周讓牠熟習環境才讓牠自己外出，「我足足花了2個月，貓必須適應新家和氣味才不會迷路」。亦有不少網民反對讓貓貓自行出門的做法，認為太危險，建議若想放貓貓出門玩，應設置一個「貓陽台」（Catio），這樣牠們又能出門外玩，又不必在社區內四圍漫遊，更加安全。

（綜合）