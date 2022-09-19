感慨！新娘化妝師遇初戀男友做新郎　見證新娘不是我　結局超感動

初戀男友結婚了，新娘不是我，總有點淡淡感慨與哀愁。台灣有任職新娘秘書（化妝師）的女生日前發文，稱因為同事確診，臨時把手上的新娘化妝工作交給她，然而她到了婚禮會場才發現，新郎竟是自己分手5年的初戀男友！她憶述分手後曾天真地「一直在等他」，直到後來才慢慢釋懷，沒想到重逢竟是對方大喜之日，「成為新娘秘書一路以來，這也許是我心裡最複雜的一次。新娘進場的時候，也代表我該退場了」，樓主在帖文中大方地為前度送上祝福。沒料到帖文竟引出相信是新郎本人留言表示感謝，樓主亦回應再次祝福對方。2人的互動感動了大量網民，「看到這層留言直接淚噴」、「你們美滿了地球」。



任職化妝師的樓主在討論區發帖稱最近接到項新娘化妝的工作，到達會場才發現新郎原來是5年前分手的初戀情男友。（《今生是第一次》劇照）

該名台灣女生在Dcard以「送初戀的新娘進禮堂」為題發文，稱其已經任職了3年的新娘秘書，專責新娘的妝髮，基本上甚麼樣的客戶都遇到過，「遇過愛情長跑的、也遇過閃婚的、當然也遇過被逼婚的，甚至是奉子成婚的」，但令她最難以置信的是，她遇到了初戀男友的新娘。

由於負責該項工作的同事早前確診，樓主臨危受命，所以她在婚禮當天看到照片和姓名才知道新郎正是自己的初戀情人。她表示和初戀升高中時開始交往，2人是彼此的初戀，一起近7年，到了大三時因為遠距離和生活圈不同，話題愈來愈少，於是便分了手，「想想當時我也是很單純，對方說了『暫時分開』，我就天真的以為有一天我們會重新再在一起」。分手後，她一直等對方，單身了近3年才再找伴侶，「『儘管我往後再也不可能見到他了，但是在我心裡，他依然無法替代。』初戀就是這樣的存在吧！」。

樓主表示當年分手後還天真地以為有一日會重新在一起，更因此單身了數年，沒想到再見面已是在男方的婚禮。（《鬼怪》劇照）

由於分手後就一直沒有聯繫，沒想到事隔5年，再見已是初戀的婚禮現場，樓主稱這是她心情最複雜的新娘秘書工作，她並沒有即時「相認」，而新娘並不知道樓主就是新郎的初戀，「偶像劇都不會編這麼狗血的劇情吧」。她在婚禮聽着新娘與初戀的相識經過，「就像過去一樣聽着客戶分享他們相愛相識的故事，我才知道我認識的那個男孩現在真正轉變成男人了」。

樓主稱分手後曾一度非常自卑，怪責自己不夠漂亮不會打扮，因緣際會下才會接觸婚禮化妝師的工作，「沒想到最後還是回饋到他的婚禮上！哈，想想緣分還真是奇妙呢！」。樓主表示現在事過境遷，她也遇上良人，準備明年初結婚，現已能平靜地送上祝福，「我以前總以為真正愛一個人分開後，怎麼可能可以祝福他和另一個人幸福，我現在才明白，當事過境遷、當那些情緒都慢慢淡化後，我們早就不是故事裡的那個人」。

樓主與相信是新郎的網民在留言區大方地互送祝福，令人感動。（《求婚大作戰》劇照）

沒想到帖文被網民推上了熱門，竟引來了相信是新郎本人的留言，他表示後來才知道樓主曾在婚禮上出現，先是感謝她的祝福，又恭喜她成為彩妝師，「妳總是這樣努力又很堅強，總是閃閃發光的樣子。我也很感謝你出現在我的生命中，最後，女孩妳也要幸福喔」。而樓主就回應「謝謝你～我也很感謝你出現在我的生命中！祝你新婚快樂哦～祝你一切都好！」。

帖文引來網民熱議，不少網民都表示被樓主與初戀的成熟表現感動到，「真的感動！你們都要幸福喔！」、「這絕對是我看過最完美的好聚好散了，你們都要幸福！」、「一開始看完原文眼眶濕濕的，看到這層留言直接淚噴，兩位都要幸福喔」。另外有網民則搞笑地表示「我是殯葬師，我倒蠻想會一會我初戀的」、「怎麼每個人都有這些轟轟烈烈甜甜蜜蜜的回憶，就我一直在母單29」。