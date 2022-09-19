$600鸚哥魚點煮？西貢街市有售　網民認出係「海底清道夫」籲放生

街市不時出現獨特或少見品種海鮮，懂得尋寶才能發掘美食。有網民早前就在西貢街市以600元購入1條不足3斤的鸚哥魚，並問一眾識食之人該如何烹調。有人見鸚哥魚顏色鮮艷的外表，擔心魚肉帶有毒素，提醒樓主小心；亦有熟悉魚類的醒目網民認出鸚哥魚有「海底清道夫」的別名，因其習性有助於保育珊瑚礁，建議樓主可將魚放生保護環境。



有網民早前就在西貢街市以600元購入1條不足3斤的鸚哥魚，並問一眾識食之人該如何烹調。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

有網民日前於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，指在西貢街市購入了1條鸚哥魚，重量不足3斤，售價為600元。由於該魚不常於街市出售，樓主決定帶到街市附近的食店加工，並問一眾網民適合的烹調方法，以便好好享受美食，「點食好呢？去附近食店加工！」。

不少網民看到相中顏色鮮艷的鸚哥魚，也直言其外表雖美，味道及肉質卻不算吸引，較常被視作觀賞或生態魚，「呢類應該係生態魚，肉散其實唔好食」、「太淡魚味，只有肉滑，價格貴了些」、「只宜觀賞」、「珊瑚魚觀賞魚，不應該食用」。也有人擔心鸚哥魚繽紛的外表下或藏有毒素，提醒樓主小心。

有熟悉魚類的醒目網民認出鸚哥魚有「海底清道夫」的別名，因其習性有助於保育珊瑚礁，建議樓主可將魚放生保護環境。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

亦有熟悉魚類的網民指出，鸚哥魚有「海底清道夫」的稱號，有助保育珊瑚礁，呼籲樓主避免再次購買作食用，同時建議他考慮放生該魚以保護環境，「鸚哥魚牠是海底清道夫，負責平衡海洋生態，請大家為下一代着想保護下環境」、「其實佢哋對生態好，何必食」、「如果係瀕臨絕種嘅動物唔該減少食用，自私自利少一陣，救到個世界同埋你嘅子孫㗎」。

曾任台灣海洋生物博物館館長的海洋生物專家方力行過往接受傳媒訪問時指出，草食性的鸚哥魚會吃掉珊瑚上快速繁殖的藻類，防止珊瑚被藻類悶死或影響生長；至於肉食性的鸚哥魚則會啃咬珊瑚，吃下肚的珊瑚被消化後，不能消化的部分就會排出成為有益的珊瑚沙，因此鸚哥魚對保育珊瑚礁大有益處，絕對值得保育。