驚呀！發黑開邊龍蝦售$380　網民疑已變壞憂有食安風險：送都唔要

新鮮海鮮可遇不可求，要大飽口福最重要是識得揀！有網民早前分享相片，指在元朗一街市海鮮檔看到1份已開邊的龍蝦出售，標價為380元，可是龍蝦的賣相令人卻步，不但頭部及蝦膏明顯發黑，蝦肉亦變成奶白色。不少常下廚的網民看過相片，也質疑相中龍蝦已變壞，不適合食用，否則或有食物安全風險。



有網民早前分享相片，指在元朗一街市海鮮檔看到1份已開邊的龍蝦出售，標價為380元，可是龍蝦的賣相令人卻步，不但頭部及蝦膏明顯發黑，蝦肉亦變成奶白色。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

該網民上周三（24日）於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」貼出相片，指在元朗一家位於街市的海鮮檔見到有開邊龍蝦出售。相中可見，龍蝦被劏開兩邊，蝦頭位置的蝦膏及內臟明顯呈黑色，而蝦肉則與新鮮龍蝦的接近透明不同，反而呈已烹調過、猶如半熟的奶白色。

相片引來「識食」網民討論，不少人也認為相中龍蝦不但不算新鮮，看到發黑部份及已變色的蝦肉更質疑龍蝦已經變壞，「咁黑都可以攞出來賣？」、「唔係肉多，係啲肉開始發脹貼住個殼」、「啲細菌就嚟生長到肉眼可見」、「見到都唔開胃，送都唔要啦」。

不少網民看過相片，也質疑相中龍蝦已變壞，不適合食用，否則或有食物安全風險。（電影《斷片之險途奪寶》劇照）

更有居於附近的街坊指出，上周初已在元朗大橋街市見過類似的龍蝦發售，質疑相中龍蝦或已擺賣多日，「有啲似星期一見嗰隻，不過嗰時佢分開做2份賣」、「我行幾日都見到有，唔知係咪同1隻嚟呢」、「早幾日已經見呢兜嘢」、「我星期六下午已經見到，估唔到今日仲喺度，其實檔主諗住擺到幾時先掉？」。