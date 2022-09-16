街市買蜆清洗3次仍煮出藍色水　將軍澳友思疑被搵笨　街坊估原因

到街市買餸最怕被騙，付了錢卻買入難以放進口的食材的確十分激氣。有將軍澳街坊早前到區內一街市魚檔購入海蜆，回家後放置2小時吐沙，再清洗3次處理，沒料開火一煮竟出現藍色污水，令她直呼恐怖，最終只能「倒晒唔敢食」。她質疑被魚檔「搵笨」，網民看過帖文亦齊估蜆水變成藍色的原因。



有將軍澳街坊早前到區內一街市魚檔購入海蜆，回家後放置2小時吐沙，再清洗3次處理，沒料開火一煮竟出現藍色污水，令她直呼恐怖，最終只能「倒晒唔敢食」。（fb「將軍澳主場」圖片）

該名將軍澳友於facebook群組發文，指在區內尚德街市一魚檔購入海蜆，回家後已即時處理，放置吐沙2個多小時，其後亦清洗了3次才烹調。以為一切準備就緒，沒想到當樓主將蜆放進水中烹煮時，竟煮出呈藍色的污水，煲內亦煮出大堆黑色泥沙。

樓主大感吃驚，頓時將所有蜆棄掉，「倒晒唔敢食」，又估計大部份蜆也不新鮮，「每一隻都係咁」，直言已用了網民推介的吐沙方法，同時徹底清洗3次，可是「做咗三次再去淥，隻隻都咁仲係多泥」，質疑魚檔賣了有問題的蜆給她刻意欺騙。

樓主將蜆放進水中烹煮時，竟煮出呈藍色的污水，煲內亦煮出大堆黑色泥沙。（fb「將軍澳主場」圖片）

不少網民看過相片也直呼恐怖，「中咗輻射咁款」、「不食為妙，你嘅決定係啱嘅」、「免禍害，應要報食環」、「買蜆真係講運氣，前2日姐姐買咗臭蜆返屋企，結果冇食倒晒」。亦有網民估計蜆水變成藍色的原因，「可能有啲蜆死咗而裏面裝滿晒泥沙，你洗嗰時要搵出嚟」、「如買途中已死就好難吐沙」、「上次都有師兄分享過，呢啲一定要煮殻開來沖洗，有死或多沙就成煲嘢唔使要」。

台灣行政院農業委員會曾在facebook專頁分享揀蜆和吐沙的秘訣，指吐沙時應使用鹽度15ppt的水，即約為1公升水加入15克鹽（約1湯匙），以營造與海水相約的環境。（fb「台灣行政院農業委員會」圖片）

台灣行政院農業委員會曾在facebook專頁分享揀蜆和吐沙的秘訣，指當蜆被放入淡水時，可能會因環境不適而緊閉外殼，故吐沙時應使用鹽度15ppt的水，即約為1公升水加入15克鹽（約1湯匙），以營造與海水相約的環境。另外，農委會亦指，吐沙的時間不應過長，否則會損害營養價值，「貝肉所含總游離胺基酸量，隨浸水吐沙時間增長有明顯降低趨勢」。