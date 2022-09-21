狂！68歲嫲嫲出門忘帶鎖匙　即場挖洞回家　網民：參加過地道戰？

很多人都試過忘帶鎖匙回不到家，這位「大頭蝦」卻嘗試用超大膽方法破解難題！內地1段影片在網絡廣傳，只見有婦人正在鐵門前落力挖鬆泥土，並試圖透過伸縮身體鑽進鐵門的另一端。據婦人孫女透露，原來嫲嫲忘帶鎖匙，決定即場挖洞回家。網民看過影片都感到佩服，驚嘆道「嫲嫲參加過地道戰吧？」。



68歲婦人出門回家時發現沒拿鎖匙，把心一橫拿起鐵鏟，在大鐵門門口挖掘坑道，試圖回家。（影片截圖）

事發於河南周口，1名68歲婦人周一（19日）出門回家時發現沒拿鎖匙，把心一橫拿起鐵鏟，在大鐵門門口挖掘坑道，試圖經洞口回家。巧合的是當婆婆差不多挖好地洞，足夠讓自己整個人鑽進去時，孫女卻剛好回來，看到這情景都失笑了，並拿出手機拍下這瘋狂的一幕。孫女表示嫲嫲是個聾啞人士，記性不好，經常忘拿鎖匙或弄掉，剛巧她帶女兒探訪嫲嫲，就見到對方正在挖地洞，場面有趣。

網民都驚嘆「嫲嫲太厲害了」，證明身體不錯，笑言她正正做了自己一直想做的事；又指老一輩總是令人好笑又心痛，「什麼事都不麻煩別人，自己能做的事就做了」。有網民就質疑挖坑容易把土地弄鬆，甚至有保安問題，不過亦有人回覆指，一把年紀還是「鑽洞比爬牆安全些吧」，有網民則認為，「嫲嫲開心就好」。