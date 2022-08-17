80歲婆婆領$26萬現鈔驚動警方　自揭為報恩非墮騙案　故事有洋蔥

騙徒手法層出不窮，因此銀行職員或財務機構處理大額金錢交易時也會倍加緊慎。台灣高雄1名年屆80歲的婆婆早前於當地郵局要求領取100萬元新台幣（下同，約26萬港元）現鈔，引來職員注意，更驚動警方到場。婆婆看到如此大陣仗也感驚訝，後來才解釋領錢非因墮入騙案，而是患癌的她自感在世日子剩下不多，打算將積蓄轉贈早年替她照顧父母的恩人作為報答，揭開「藏有洋蔥」的故事。



台灣高雄1名年屆80歲的婆婆早前於當地郵局要求領取100萬元新台幣現鈔，驚動警方到場，後來才解釋領錢非因墮入騙案，而是打算將積蓄轉贈早年替她照顧父母的恩人作為報答。（TVBS片段截圖）

事發上周五（12日），80歲謝姓老婆婆到高雄一間郵局領錢，由於她要求提款的金額高達100萬元新台幣，而且不願透露相關金錢的用途，職員擔心她遇到騙案，遂急急報警要求協助。警員接報到場時，婆婆仍感不解，甚至以為自己被郵局職員找麻煩，後來在警員耐心解釋後才放下戒心，明白對方好意。

婆婆後來向警員道出領錢原因，指年輕時常常不在家中，只能依靠田姓鄰居的王姓外甥女探望及照顧年邁父母，她指王女小時候也被其母親照顧過，雙方感情猶如家人，甚至父母離世時，王女還願意「披麻帶孝」送兩老最後一程，不求回報的付出令她一直記在心中。婆婆坦言，自己患上癌症，有感年事已高及時日無多，故希望趁有能力及機會時，領出金錢轉贈年屆七旬的王女作為報答。

婆婆坦言，自己患上癌症，有感年事已高及時日無多，故希望趁有能力及機會時，領出金錢轉贈年屆七旬的王女作為報答。（TVBS片段截圖）

警員得知婆婆領錢的目的也深受感動，於是代她查證王女的身份，更指對方接電話得知事件源由時表示難以置信，同時表達了感謝之情。警員於是建議婆婆先領取部分現金，餘下的款項則以較安全的匯款方式轉贈，完成手續後更以巡邏警車接送婆婆回家。