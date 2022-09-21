巴士年鑑用「姜濤生日電車」做封面　網民感離奇：掛姜頭賣巴肉

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外後，決定休團2個月，不過12子的消息仍然成為城中熱話。有網民就發現《香港巴士年鑑2022》竟以姜濤生日電車作封面，令人感到迷惘，「乜呢架係巴士咩？」，又質疑編者是否為了吸引「姜糖」購買而刻意「指電車為巴士」。



《香港巴士年鑑2022》封面並非巴士，已是1部車身印有姜濤的電車。（FB「屯門友」圖片）

《香港巴士年鑑2022》於6月已出版，不過facebook專頁「屯門友」昨日（20日）則分享其封面照片，可見封面大圖竟並非巴士，而是1部車身印有姜濤肖像的電車，正是粉絲在姜濤生日當天斥資在電車車身買下的廣告。

不少網民都看得傻眼，沒想到巴士年鑑的封面竟是電車，「古代有鹿為馬，今日有指Tram（電車）為巴」，又笑指「掛姜（濤）頭，賣九（巴）肉」、「作者係姜糖？」，質疑編者只為吸引粉絲購買書冊，以增加銷量。

不過有網民認為不是問題，「作者覺得呢樣嘢好啱，所以就放咗上封面」；另有巴士迷表示年鑑一向都有小部分內容收錄其他交通工具的資訊，只是印在封面比較奇怪；有看過年鑑的網民則指，書冊內有篇章講述「應援巴士」，當中有介紹「姜濤電車」。

書商則在年鑑中註明，今次的巴士年鑑採用書套精裝，「姜濤號」電車和紅色「狂獅」新巴士互相輝映，構建雙封面效果。