炒蛋脆邊係膠片？客人幾乎食完先要退款　餐廳職員講唔掂被迫屈服

曾任服務業的打工仔也會明白，客人投訴的原因可以千奇百怪，有時真的令人無言。近日就有餐飲業打工仔發文，稱有客人帶同幾乎吃完的餐點要求退款，直指炒蛋內有膠片。不過樓主查看後卻發現，所謂膠片其實只是炒蛋的脆邊，惟耐心解釋後客人仍然不信，最終他為了息事寧人便答應退錢，「搞大件事對打工仔都冇着數」，但有網民看過帖文就質疑，事件是客人「搲着數」的伎倆。



有餐飲業打工仔發文，稱有客人帶同幾乎吃完的餐點要求退款，直指炒蛋內有膠片，但他查看後卻發現，所謂膠片其實只是炒蛋的脆邊。（fb「黃大仙區友」圖片）

該名任職餐飲業的網民於facebook群組「黃大仙區友」發文，指日前有客人帶同「食剩兩啖」的餐點，投訴指炒蛋內有膠片，並要求退款。身為職員的樓主當然有責任了解，可是當他仔細查看後，便發現客人所指的膠片，其實是烹調過程中煮出的脆邊，因已乾掉及薄身才會有看起來似膠片的錯覺。

不過樓主指，他耐心向客人解釋一番後，對方仍拒絕接受，「我話其實係蛋邊乾咗變成咁，佢又唔信，同佢解釋完都唔信嗰刻我真係企咗喺度」。由於食客堅持退款，樓主無奈下只好答應對方要求以息事寧人，以免影響工作，「佢一口咬定又真係吹佢唔脹，搞大件事對打工仔都冇着數」。

樓主指，他耐心向客人解釋一番後，對方仍拒絕接受，「我話其實係蛋邊乾咗變成咁，佢又唔信」。（fb「黃大仙區友」圖片）

不少網民看過帖文也表示難以置信，直言「煎蛋有呢啲邊好正常」、「前世未食過煎蛋？」、「無知真可怕，無奈真可憐」。亦有人質疑，涉事食客幾乎食完才帶同餐點要求退款，目的可能是為了「搲着數」，認為樓主不應每次也順應要求，「退一步咁諗，其實佢係搲着數，你肯畀佢佢可能多啲幫襯，佢總唔可能次次都refund（退款）吧」。