悲慘！泰7歲男童不幸溺斃　疑貪玩偷翻圍欄闖泳池別墅游水釀憾事

孩子天真淘氣，如果家長未有多加留意，隨時釀成終身遺憾。泰國1名7歲男童懷疑一時貪玩，瞞着祖母離開家中，走到100米外的泳池別墅悄然潛入，最終被發現溺斃池中。警方認為他可能是想到泳池游泳或是失足跌入泳池，遇溺窒息而死。



泰國1名7歲男童懷疑貪玩瞞着祖母，偷跑到離家100米遠的泳池別墅悄然潛入，最終被發現溺斃池中。（「กู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถาน สัตหีบ 」facebook圖片）

綜合外媒報道，事發於9月19日下午6點30分左右，泰國春武里府梭桃邑區救援隊伍接獲通報，1個女傭稱其工作的別墅泳池中有1具兒童屍體。現場是單棟的私人泳池別墅，花園中有1個約1.2米深的泳池，警員到場後把沉於泳池底部的男童屍體撈起。死者7歲，表面沒有傷痕或受虐跡象，初步判斷為遇溺窒息至死。屍體被轉移至距離案發地10公里遠的醫院進行詳細屍檢，死因仍有待核實。

發現屍體的女傭表示，該棟私人泳池別墅平日會開放出租給遊客，當日她一如既往地到別墅打掃，準備迎接下一批租客，但走到前園時就見到泳池中有1具屍體，於是即時報警。女傭作供稱別墅內的閉路電視早前因遭雷擊而損壞，直至事故發生當日仍未修好，故未有拍下任何畫面。

孩子的父親普提（Kwanchai Phothi）悲痛地表示，他每天工作時就會把孩子交給自己母親照料，平日回家就能看到孩子在家中跑來跑去，現在卻再也見不到了。他又指事故當日他下班回家後還見到孩子和祖母在吃飯，隨後他離開家到醫院看醫生，大約半小時後就收到噩耗指孩子已溺斃。他又稱未知是否兒子貪玩，瞞着祖母偷跑到泳池別墅，「我只有1個兒子，就這麼溺死了。」

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經過調查，梭桃邑警察局副監察長尤羅德（Kawin Juirod）指男童一家居住在距離別墅約100米遠的地方，按目前證據，猜測男童當日傍晚離開家中前往別墅，見到內部的泳池後，跨過1個約40厘米高的圍欄潛入別墅前園，走到泳池打算游泳，或者失足跌入池中，之後意外溺斃。

（綜合）