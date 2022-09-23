屯門貨櫃屋扮「日式平房」？500呎單位月租$6800　網民嘲似桑拿房

在香港要找一個價錢平而實用的單位不容易，有業主近日在社交平台放租屯門1間面積500呎「日式平房」，月租叫價6800元，包全屋家俬及基本電器，並標榜交通方便及環境應有盡有。不過有網民懷疑帖文所謂的「平房」，實為改裝貨櫃屋，又笑言設計如桑拿房。



從照片可見，單位間隔四正，內部以木系色調為主，牆身、地板及大門都選用木板材質，不過窗戶不多有侷促之感。（FB「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

該業主前日（19日）在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，指放租屯門1間「日式平房」，標榜精緻裝修及附有全新家俬，免佣租金為6800元，面積共500呎。帖文沒有顯示平房所在位置，但放租者聲稱交通方便，行路往兆康西鐵站僅20分鐘，10分鐘到達富泰商場，又有小巴及巴士來往九龍，街市、餐廳、生活百貨店等應有盡有，大讚環境非常舒適。

從照片可見，單位間隔四正，內部以木系色調為主，牆身、地板及大門都選用木板材質，不過窗戶不多有侷促之感。另外，單位放置了基本家具及電器，包括電視櫃、梳化、餐桌餐椅、單人床、矮櫃、雪櫃和冷氣機等，但帖文未有提供廚房及浴室的相片。

帖文引起網上熱議，網民都表示「第一眼睇以為桑拿房」、「以為桑拿房就等於日式設計風格」、「第一次見桑拿室裝冷氣」，亦有人指單位裝修很像「膠劇藏參地」。不過有網民就質疑該「平房」是改裝貨櫃屋，「隨時俾人趕走，點敢租」。