長洲海景露台300呎村屋放租$1.7萬　網民批離地：好似係度假屋嚟

不少人喜歡住村屋，以享受更大空間及遠離鬧市的環境。有網民早前發現，有人於網上放租1個位於長洲的300呎村屋單位，更以露台及180度海景作招徠，開價月租1.7萬元。雖然單位內有精美裝修，並已設有具中西合璧風格的家具，網民仍批評租金過於離地，直指單位本身或屬度假屋，質疑相關業務缺乏生意才轉為長租，又稱同樣租金水平能於市區租用交通較便利的兩房單位。



有網民放租1個位於長洲的300呎村屋單位，更以露台及180度海景作招徠，開價月租1.7萬元。（fb「村屋（元朗）租/售」圖片）

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有網民於facebook有關村屋出租的群組發現帖文，指有疑似業主放租1個位於長洲的300呎村屋單位，並以「180度特色海景露台」及頂樓連天台開放式設計作招徠。放租的網民指，該單位距離長洲碼頭僅3分鐘路程，步行8分鐘可到達沙灘，開價月租1.7萬元，提供每星期1次清潔服務，水、電費則另外計算。

從發帖網民上載的相片可見，單位採用中西合璧風格設計，放有歐洲式風格的家具如仿壁爐、水晶吊燈，露台也有白色通花鐵桌椅；但客廳同時亦置有木屏風及木製座地燈。放租網民形容單位是「適合靜修，staycation的好地方」，同時歡迎1個月起的短租。

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帖文引來網民討論，不少人直指涉事單位位置鄰近碼頭，裝修亦與度假屋或酒店相似，質疑前身本是用作度假屋，「呢間好似係度假屋嚟，睇嚟無人book」、「好特色，可以留返畀自己」。

亦有人認為涉事單位叫價離地，雖然裝修沒太大問題，但相同水平的租金能於市區租用交通方便的兩房單位，「$17000我去日出康城租兩三房」、「我住酒店啦」。另有網民發現，同一名網民曾於另一放租群組發文，惟月租開價卻大幅減至1.1萬元，認為實際租金仍要經商討才能證實。

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近日有網民發出招租帖文，放租1個與旺角及太子港鐵站僅3分鐘距離的800呎唐一樓單位，月租開價13000元，單位破舊兼充滿懷舊感的裝修引起熱議。（fb群組圖片）