嚇死！天降菜刀砸中輪椅　1個原因無傷亡　戶主僅道歉了事惹爭議

天降菜刀僅道歉就了事？內地有小區日前發生驚悚一幕，有柄菜刀從天而降，掉在簷篷上再飛墜到輪椅上，幸好輪椅上剛好無人，否則後果不堪切想。小區人員稱是2樓住戶在推開窗時不慎將菜刀一併推了出去，住戶事後向樓下鄰居道歉，又強調事件沒造成人命及財物損失。事件惹來網民大肆抨擊，稱看影片都嚇過半死，不是道歉就能了事，當時樓下有人被劈中，恐怕會弄出人命。



內地有小區發生天降菜刀（箭咀示）的驚險事件。（微博影片截圖）

事發9月18日，湖南長沙天心區有小區發生天降菜刀事件。影片可見有柄大菜刀從2樓跌下來，先砸在1樓簷篷上，彈了一下後飛墜到地下1張輪椅，當時輪椅沒人坐着，地面亦沒有人，因此沒有人受傷。

社區人員回覆內媒，指事件起因是2樓住戶將菜刀放在窗邊，外面當時應該有個菜籃，菜刀用完後就這樣暫放在籃子上，結果住戶一推窗就將不慎連菜刀都推了落街，但也有可能和風有關。社區人員強調事件沒有造成人命傷亡及財物損失，2樓戶主事後已向樓下鄰居道歉，又澄清當中不存在誤會，當事人不是故意的。

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有網民看完片段都飽受驚嚇，有人留言稱「我Ｘ，嚇死了」，不小心掉了晾衣服的叉子都嚇死，他還是掉菜刀。有人解釋，內地部分老舊小區會用不銹鋼封起廚房窗戶，然後常常將砧板、菜刀等放在不銹鋼架上晾乾，「很容易掉下來」。不少網民對小區的解決辦法不敢苟同，指事件很嚴重，不應輕易了事，「不是故意就不追究了嗎？」，如果菜刀是丟到途人的頭頂可以奪命，「故意扔下來刀具無異於故意殺人啊」、「道歉就完事了？ 不是高空墜物入刑了嗎？」、「高空拋物無論原因均應該入刑」。