19樓天降粟米砸中8個月大女嬰頭　住戶無人認數　警驗DNA拘捕老婦

高空拋物隨時取人性命！浙江嘉興有位嫲嫲日前帶只有8個月大的孫女到小區樓下散步，突然間有條粟米從天而降，剛好擊中小孫女頭部，送院後初步確認大腦蛛網膜下腔出血。警方隨即介入調查，翻查閉路電視發現粟米從19樓高空丟下，幸好中途有砸中冷氣機緩衝一下，鎖定幾戶人，但全部否認，由於查到當天共5戶人買粟米回區內，便驗粟米上的DNA和他們做比對，終鎖定69歲老婦，查問揭發她原來早知砸中人闖禍，以為死口不認警方就查不到她。



嘉興1名嫲嫲帶只有8個月大的孫女散步，突然天降粟米擊中女嬰頭部。（示意圖／Getty Images）

事發於21日下午，嘉興秀州區的1個小區內，有名嫲嫲當時抱住8個月大孫女散步，其間突然天降異物，正好擊中孫女頭部。孫女經醫院初步檢查，發現她大腦蛛網膜下腔出血。警方隨即展開調查，認為粟米是來自小區3號大廈的南面高層掉出，從天而降的粟米由19樓丟下來，幸好中途有砸到冷氣機，變相在空中緩衝了一下才再砸到女嬰頭部，若未經緩衝，後果不堪設想。

警方翻查閉路電視鎖定有嫌疑的幾戶人，但上門查問下無人承認曾經扔粟米出街。警方指，他們調查發現當天早上一共有5戶人曾買粟米回小區內，警方決定驗DNA緝兇，將粟米上殘留的DNA樣本和5戶人的家庭成員做比對，發現與1名69歲朱姓女住戶的DNA完全吻合。

疑犯被帶到派出所後承認，當日下午她在頂樓邊吃粟米邊收衫，吃完後隨手一丟，未料粟米19樓從天而降竟剛好砸中人，她聽到有人大叫「玉米砸到人」，知道自己闖禍，原以為只要死口不認警方應該找不到她，警方現時涉嫌高空拋物罪將她刑事拘留。

大腦蛛網膜下腔出血是不常見的出血性中風，常見原因是動脈瘤破裂所引起，但亦有機會因頭部受傷引致。事件令網民大為震怒，痛斥「高空拋物真他X的不是人」、「高空拋物是殺人！警方給力」、「高空拋物真該判重刑」。有人認為老婦居然夠膽從頂樓丟粟米，「19樓扔玉米棒…你是真一點都不怕砸到人啊」、「還好是有口水的東西，其他東西還真不好找」。

（澎湃新聞）