空降煙頭BB慘中招　衣服燒出洞勁危險　警要驗全棟樓人員DNA緝兇

高空擲物可大可小！湖北1名嫲嫲日前帶幾個月大的孫子到樓下散步，突然天降異物，竟有個仍在燃燒的煙頭落在孫子身上，並在衣服燒出焦黑小洞，嫲嫲朝樓上大喊卻無人回應，憤而報警。警方接報到場未有找到丟煙頭的人，稱會採集該煙頭的DNA，再與全棟樓所有人員的DNA做比對，由於內地去年已把高空拋物納入刑事罪，警方稱會追究到底。



內地1名嫲嫲帶只有幾個月大的孫子散步，突然天降燃燒中的煙頭掉到孫子身上，更在衣服燒出洞，她氣得朝樓上大喊，但無人回應。（微博圖片）

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事發4月1日下午，湖北十堰中央郡小區名叫汪阿姨的嫲嫲推着嬰兒車，帶只有幾個月大的小孫子到小區樓下散步，突然發現有東西從天而降，竟是個仍點着的煙頭，她馬上執起丟落地，惟孫子衣服已燒出焦黑小洞，她緊張地檢查小寶寶的身體有沒有被燒，幸並無受傷。汪阿姨稱如沒及時發現，恐怕煙頭會傷及孫子，她氣得朝樓上呼喊質問兇手，但沒人回應，她隨後報警。

民警到場後找物業管理調查，但未有找到丟煙頭人士，稱將提取煙頭上的DNA樣本，並對大樓內所有人員進行DNA比對，以找出煙頭主人，並呼籲涉事違法之徒自行到派出所接受調查。內媒指去年3月《刑法修正案（十一）》生效，規定從建築物或高處拋擲物品，情節嚴重的判1年以下有期徒刑、拘役或管制，並處以或單處以罰金。

網民看到照片後認為幸好嬰兒穿得夠厚，所以才未至於燒到身體，「萬一碰到嬰兒臉上怎麼辦，這不毀了人家一輩子」、「這家連個煙灰缸都買不起嗎？」。有人提到這樣掉煙頭的行為很可能不是首次，「這種人絕不是第一次做的，建議多判幾年」，又提議更具阻嚇力的方法，是DNA的鑒定費由犯人出，「保證下次就誠實」，惟也有人擔心掉煙頭的人未必是大樓人員，「先把監控調出來，可能是外來人員也說不定」。

（綜合）