28樓天降一包A3紙　老婦散步砸中頭慘死　1原因疑犯竟無刑事責任

高空拋物奪命，家屬卻連道歉都等不到。山東較早前發生高空拋物奪命意外，1名67歲老婦晚飯後出面散步，沒走多遠經過1棟寫字樓，突然天降一包A3紙砸中她頭部，送院搶救後死亡。警方事後迅速鎖定疑犯，發現他是由28樓的廁所先後2次拋東西，先拋廁紙，再拋1包重達8斤的A3紙落街，砸中老婦奪命。不過，該疑犯只是學生，未滿16歲人士在內地刑法不用負刑事責任。死者兒子稱已收到警方的「不予立案通知書」，批評對方至今未曾道歉，準備民事提告，事件亦引來網民嘩然：「一點懲罰沒有太可怕。」



青島1名老婦出面散步經過1棟寫字樓，突然被28樓天降一包A3紙砸中頭慘死。（微博影片截圖）

內媒《齊魯晚報》報道，青島67歲老婦晚飯後散步，突然有包A3紙從天而降，剛好砸中慘死，她的兒子向內媒申訴。事發於5月31日，死者42歲的兒子朱亮（化名）稱，母親平日晚飯後都會和朋友散步，當天她落樓行不夠100米，突然有包A3紙從天而降，砸中她頭部，現場民眾見她倒臥血泊即報案。父親事發時還在吃飯，隨後被人扶住去事發地點，但母親已被送院，現場剩下一灘血，父親崩潰到忘了手機，是物管人員幫他跑回家拿，父親隨後才打電話通知身在北京的他，母親搶救無效身亡。

青島警方在數小時內就找到高空拋物疑犯，6月1日下午去到一所學校拉人，但疑犯不足14歲，他對事件供認不違，還連續拋了2次。警方在監護人及老師面前問話，他當天在該寫字樓28樓的培訓機構自習，一時起意從廁所拋下1卷廁紙，之後再拋下一包A3紙。

朱亮趕回青島，警方稱砸死母親的A3紙足足有8斤重，雖然包裝已打開用了點，但仍剩下400多張。母親是死於高空拋物致顱腦損傷、頭部變形身亡。不過，警方6月9日發來通知，疑犯涉干犯危險方法危害公共安全罪，但因他未滿14歲，要發出「不予立案通知書」。據內地刑法16條，疑犯未滿16歲不追究刑事責任，按刑事訴訟法第112條規定，決定不予立案。他的父母通過警方轉達希望支付3萬元喪葬費的話語，但朱亮及家屬拒接受。

朱亮批評當事人和監護人出事這麼久未有表示任何歉意，從未正式道歉，他仍非常憤怒，年邁父親的身體和精神狀態時好時壞，現拿到刑事複議結果後，會準備提民事訴訟。他想通過傳媒喚起民眾對高空拋物問題的關注，不論對方成年與否，都是極嚴重的行為。

事件震撼網民，質疑目前該犯人完全不用負責，「這個孩子以後考公考編完全不受影響？」、「校園暴力不都是那些未成年人做的」、「14歲都能性同意了，不滿18還不用負刑責，諷刺」。不少人認為他的監護人都應該有責任，「未成年人，我怎麼記得也有被勞教的地方，都砸死人了，不用負任何責任？家裏人也無動於衷？我朋友有次差點被砸，是一個小孩，扔啞鈴。14歲也不小了，啥都懂，還做這種事情。」

（齊魯晚報）