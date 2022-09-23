荃灣豬肉檔威威人氣插水　馬國媒體都報道慘況　網民：口罩惹的禍

「荃灣豬肉檔AK」威威（劉宋威）早前憑着一雙迷人的深邃眼睛爆紅，惟脫下口罩拍保健品廣告後，不少「威威豬」（粉絲暱稱）幻想破滅，認為他的樣貌沒想像中帥氣，加上被爆出多宗醜聞，包括被指涉及黑社會和做過傳銷等，雖然他否認是黑社會並對醜聞作出解釋，但除口罩露全樣示人才是致命傷，人氣瞬間插水。威威成過氣網紅一事連遠至馬來西亞的《東方日報》也有報道，形容他「天生明星相」，神似天王郭富城及人氣男團MIRROR成員AK（Anson Kong、江𤒹生）。網民對於威威被指「貌似郭富城」反應激烈，紛紛質疑「邊忽似郭富城」，又指出除罩是出事位，「時代沒錯，市場沒錯，人沒錯…都是口罩的錯」、「都是口罩惹的禍」。



「荃灣豬肉檔AK」威威（劉宋威）除罩後人氣下滑。（資料圖片）

有香港傳媒日前到威威工作的荃灣豬肉檔欲進行採訪，不過威威以正忙於工作為由拒絕受訪，報道更形容威威即時黑面。此外，威威的facebook粉絲群組已逾1個月沒有更新，疑似停止運作。馬來西亞《東方日報》日前也有轉述威威近況，形容他「天生明星相」，是香港「新一代師奶殺手」，以「貌似郭富城」來形容他的樣貌，又指出「除罩後人氣失禁式下滑」，facebook帖文嘆道「成也口罩，敗也口罩？」。

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不少網民認同是除罩的錯，留言表示「錯在為什麼要脫口罩」、「所以說不要脫光光給人家看，保持新鮮感／神秘感才會時刻挑起人的慾望」。不過，更多人質疑該媒體以「貌似郭富城」來比喻威威，直指兩者差太遠，質問「請問佢邊忽似郭富城咧？」。有人則留言表示「紅到去馬來西亞，I like『失禁式下滑』呢個形容詞」、「這時應該聽陳小春的歌《沒那種命》」、「做人要有自知之明，今日結果，係自己推自己去懸崖，不能怪人推你上去搞到今日局面」。

「似郭富城」惹質疑，以下為真郭富城：

不過亦有網民為威威護航說，「不錯啊，起碼身高贏了郭（富城）」、「五觀都很好看，尤其是眼睛深邃立體，只是輪廓有點肉肉的感覺，如果臉的輪廓分明，其實不輸當紅小鮮肉，現在這個樣子算很帥了」、「也是不錯啊！蠻好看的！比起哪些脂粉臉好多多聲」、「其實樣子蠻有型的！可能HK粉喜歡阿儀（「亞視一姐」薛影儀）獨特的類型的吧」。