豬肉檔威威新勁敵！荃灣「楊屋道吳彥祖」爆紅　呢樣嘢反成焦點？

【楊屋道吳彥祖／街市靚仔】自從「楊屋道AK」、荃灣楊屋道街市豬肉檔「威威（劉宋威）」爆紅後，全港街市的隱世帥哥靚仔都變得「好忙」。最新有女網民發掘到「楊屋道吳彥祖」，引來網民熱議，笑言可以與「威威」組合出道，但亦有不少網民錯重點，竟關注「楊屋道吳彥祖」手上拿着的大魚，打趣說「睇極都睇唔出，條魚邊度似吳彥祖」。



最新有女網民分享「楊屋道吳彥祖」，引來網民熱議。（Facebook群組「扮工室Online」）

大家覺得「楊屋道吳彥祖」最似哪一個明星呢？▼▼▼

「楊屋道AK」阿威一夜爆紅後，「魚佬Stanley」、「海鮮Tyson Yoshi」相繼出現，但街市「靚仔」如恒河沙數，日日新鮮，有女網民上周六（8月6日）就於Facebook群組「扮工室Online」上載相片，留言「今日發現，楊屋道吳彥祖，好charm！靚仔過豬肉威，唔知佢有經理人未」，令這位「隱世美男」旋即成為「新寵兒」。

從照片見到，「楊屋道吳彥祖」身材看來尚算高大，麒麟臂非常粗壯，配上魚檔常見的「圍裙」制服，可算「養眼」。而他舉起了一尾大魚，盡顯功架。

「楊屋道吳彥祖」引來熱議，於多個地區群組瘋傳。不少網民大讚「白白淨」、「粗粗手臂」、「靚仔過豬肉佬」、「一山還有一山高」，笑言「可以和威威組合出道」、「而家街市的男人好唔得閒！隨時上媒體」、「家下星探要去街市搵有潛質嘅人」。也有網民認為相比吳彥祖，他更似房祖明及韓星Rain，亦有網民認為只是「普通人一個」，「有眼耳口鼻就話似」、「睇咗正面先講」。

另有很多網民錯重點，關注「楊屋道吳彥祖」手上拿着的大魚，「條魚charm啲」、「睇極都睇唔出，條魚邊度似吳彥祖」、「可惜嘅係佢（魚）啲鱗甩晒」、「超正喎，我指條魚」。