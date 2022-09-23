歧視？1樓住客搭𨋢被男童寸：住1樓都唔行落去　父親咁做再惹不滿

住1樓就不應該搭𨋢？有網民大呻上班乘升降機的經歷，住1樓的他入𨋢時遇到一對父子，惟該名幼稚園男童對爸爸說「住一樓都唔行落去」，父親沒有回話，只是摸了摸兒子的頭。樓主不忿男童很沒禮貌，「畀細路歧視」，但家長卻未有指正。帖文引來熱議，許多網民認為小孩直話直說，並非有歧視成分，家長可以有更好的處理手法，不過住低層應否搭𨋢就引來另一番激辯，部份人力撐小孩「講真實」，另一派就覺得住低層一樣有交管理費，絕對有權搭𨋢。



樓主日前乘升降機上班，遇到男童問爸爸「住一樓都唔行落去」，認為男童很無禮貌及歧視他。（示意圖／資料圖片）

樓主投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，大呻日前早上返工時間，住1樓的他坐升降機落樓出門，入𨋢之際見到有對父子，男童身穿幼稚園校服。他入內後聽到幼稚園男童和爸爸說：「住一樓都唔行落去。」男童爸爸聽完後沒有回應，「只係摸摸細路個頭」。

他無奈感嘆，住1樓搭𨋢「都會俾細路歧視」，不明白為何兩父子住十多樓就可以坐升降機，住1樓就不行，氣難下稱：「成棟樓成3X層有晒樓梯，你哋趕時間都可以行樓梯㗎，仲唔去行？」樓主又說，細路無禮貌，家長應該指正，但「個老豆都唔去話佢，仲要摸摸頭就算，真係覺得有點樣嘅老豆，就有點樣嘅仔」。

不少網民認為小孩子只是陳述直觀感受，「點解覺得小朋友口直心快係歧視」、「小朋友係直接啫，唔算無禮貌呀」。

網民指爸爸只是摸了摸男童的頭，未作回應，批評家長未即時指正兒子。（示意圖／Getty Images）

部份網民力撐小孩看法，認為住1樓的人如非有身體問題，否則不必搭𨋢，等𨋢亦更加費時，「佢係真心㗎」、「個老豆有唔啱，不過細路個思維無錯」、「其實個小朋友講事實」、「爸爸算大體，無笑埋樓主一份」。亦有同樣住在1樓的網民笑稱，自己平日真的只會行樓梯。有住高層的網民認為，朝早要等𨋢已經心好累，「凳到去1樓都仲有人要入𨋢真係會好躁底」，而且住1樓撳𨋢後轉頭行樓梯的人更討厭。

也有人表示認同小朋友看法，但作為家長可以有更好處理方法，「我會殊咗佢先，出𨋢先討論」、「大人大姐就咪咁小氣」。

另一派網民就認為，同一屋苑大家都有交管理費，「錢就大家畀咁多，點解唔搭得」，又認為部份屋苑與商場連住，住低層有時要行落商場同停車場樓層才可以到地面，「而唔係好似搭𨋢咁平台出」，「1樓住客都同高層住客一樣，絕對有權選擇搭或者唔搭，呢個純粹個人意願」，而且住1樓的人可能有例如椎間盤突出壓住神經線、腳痛等問題，外表看上去可以正常，「咁又點話你知行唔到落樓梯，家長又唔教」，「拎醫生紙畀個細路批？」，應教小孩慎言。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）