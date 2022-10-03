女友食飯堅持AA　生日紀念日都唔畀請　港男呻：使唔使分咁清楚？

情侶間應否「AA制」一直是被激烈爭論的話題，有港男於討論區發文大呻，與女友已拍拖1年多，卻一直請不到吃飯，因對方每次都堅持「AA制」，連生日和紀念日都拒絕被請，就算他搶着「埋單」，女友也會用PayMe或轉數快轉賬，他嘆道「其實情侶之間使唔使分得咁清楚？」。



有港男於討論區發文大呻，與女友已拍拖1年多，卻一直請不到吃飯，因對方每次都堅持「AA制」，連生日和紀念日都拒絕被請。（《一起吃飯吧》劇照）

該名港男於香港討論區以「拍拖咁耐都請唔到女朋友食一餐飯」為題發文表示，想請女友吃生日飯也請不到，「佢好似唔想欠咗我咁」，他曾提議到他生日時，女友可請回1次，但女友拒絕，他無奈地說「就連我生日飯都係AA」。

部分網民認為樓主女友只當他是普通朋友，「佢係咪當你朋友多過男朋友，定係你太窮，佢唔好意思要你畀」、「都係覺得樓主唔掂多，樓主女友覺得樓主太窮了，如果覺得男友富有，自然唔會AA」、「拍拖年幾，樓主同女朋友親密互動過未呀，似朋友多過男女朋友喎」、「金錢要分清，情斷不拖欠，預咗會散」。

樓主指出，就算他搶着「埋單」，女友也會用PayMe或轉數快轉賬，他嘆道「其實情侶之間使唔使分得咁清楚？」。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

另有網民則認為樓主女友是好女生要珍惜，「你女朋友係稀有品種了」、「珍惜，好女仔嚟」、「其實係好事，唔需要使錢都可以溝到女」、「拍咗咁耐拖， 又唔係講錢咪幾好，樓主咪整下嘢食，大家有啲互動維繫感情，有啲驚喜，珍惜呢啲女仔」。

樓主其後回覆網民留言指出，不信女友只當他朋友，因兩人有過親密互動，「佢會叫我BB㗎」，又說雖然自己不富有，「但請一餐半餐都可以嘅」，還「晒命」大讚「我女朋友真係好女仔嚟」。