人肉霸位再現！女子長企車頭阻駛入　再發難怒拍引擎蓋指罵掀眾怒

路邊找車位奉行先到先得的老規矩，但「人肉霸位」事件始終不絕於耳。最近網上再次瘋傳1段女子擋在私家車車頭阻礙司機泊車的片段，當原本在車位的私家車準備離開時，女子一直站在後車前方，甚至怒拍後車的引擎蓋指罵，其舉動立即引來網民狠批，直斥「真係好肉酸」。



網上瘋傳1段女子擋在私家車車頭阻礙司機泊車的片段，引來大批網民炮轟。（YouTube「車Cam特警」影片截圖）

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據網上流傳的車Cam影片顯示，事發於上周六（28日）下午約1時半，當時片主正等候前方1輛黑色私家車駛離車位，惟1名灰衫女子一直擋在其車頭，阻止他駛入車位。當黑色私家車甫離開，女子便立即「攝入」疑企圖「霸位」，片主沒有理會她，並緊貼着車位停泊，片段沒有人聲，不知雙方是否口角，但可見女子其後發難，大力拍打引擎蓋，更有指罵動作。

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影片很快就引來大批網民討論，並認出事發地點為紅磡民泰街，狠批女子「人肉霸位」的行為，又認同片主的做法，表示「最多唔走鬥長命，你坐喺車等，佢企喺度等，驚咩」。不少更指看片後感到尷尬，「我絕對唔會叫另一半或者屋企人做啲咁肉酸嘅事，成件事X到呢」、「點解仲有人做得出，唔尷尬㗎咩」、「呢啲人一定唔可以姑息」、「呢件真係極品」。

瘋傳人肉霸位車Cam片 女子擋車頭賴死唔走 讓後車司機打尖泊車



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