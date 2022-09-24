丈夫拒接小朋友　「電話遙控」外傭後續勁離譜　港媽：好似湊多個

不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友。有港媽發文大呻，日前因公司急召處理公務，無法接上完興趣班的小朋友，但丈夫稱已洗澡拒絕外出，叫快將離職、「信唔過」又不熟路的外傭去接放學，結果丈夫全程「撳電話遙控指導」叫外傭帶孩子趕巴士，最後小朋友袋都未拉好鏈，連心愛的八達通錶都遺失了。事後丈夫竟然推卸所有責任，「鬧到小朋友豪哭」，她氣得大鬧丈夫沒承擔父親責任，「我好似湊多個工人咁」。帖文引來熱議，部分人認為她丈夫婚前應該是「媽寶」，勸她「以後靠自己」。



港媽原想叫丈夫去接小孩，但對方「遙控指揮」根本不熟路的外傭去接。（示意圖／Getty Images）

港媽在親子王國討論區發文大呻，22日原本下班要去接上完興趣班的孩子，但公司臨事有事，便通知丈夫幫手接孩子，又補充指如非知悉丈夫在家，一定會和上司說要接放學。不過，丈夫稱自己已洗澡暗示不想外出，叫外傭去接，港媽透露「其實全家都知呢個工人信唔過，而且仲有幾日last day，已經hea做」，再加上興趣班地點要坐車去，外傭不熟該巴士路線。

結果丈夫選擇「遙控指揮」外傭，「不停打畀佢叫佢唔好miss咗班車，小朋友話工人不停拉住佢跑巴士，好狼狽」，當時孩子袋都未拉好鏈、眼鏡都未有時間戴好，袋內物品不知跌了在什麼地方，包括新買的八達通手錶，孩子因為正學睇錶才買，他非常喜歡，但今次遺失後只好買平錶代替。

港媽叫丈夫去接上完興趣班的小朋友，但他說自己已洗澡，暗示不想外出去接。（《一步一步的愛》劇照）

回家方法不止一種，港媽說其實還有另一輛巴士或者坐小巴都可以，但「正常工人係唔識」，她批評丈夫不應「撳電話遙控指導」外傭去接，「今次財物損失，下次touch wood 點算」，未料丈夫一味將責任推在她身上，「發哂癲話已經問准咗我，而家出事就賴佢」、「唔係佢錯」。港媽當時在談公事沒有細心看丈夫訊息，但丈夫「鬧到小朋友豪哭」，「凡事問我，無主見唔識應變，我好似湊多個工人咁，對住佢心力交瘁」。

她一氣下大罵丈夫「你幾十歲人為人父母學識乜叫承擔責任！唔通打份工咁，問咗老細之後就唔關我事！」，可惜丈夫堅持自己正確，認為她無給予正確指示，「佢真係（當）自己係工人，凡事yes ma'am」。外傭快將離職，現時又好難請人，「之前個工人湊小朋友好，但借到一身債之後就失蹤」。

網民紛紛為樓主加油，明白勞氣之處，「冲完涼可以再冲，佢真係離譜」，當時樓主正應對上司老闆，「根本無時間同老公糾纏」，「但應該一早知道丈夫為人，幸好小朋友平安」。樓主回應稱，她當然知道丈夫為人，「改唔到先傷心」，這頭家每件事都要她處理「諗埋後果、解決辦法，我好辛苦，我成日瞓唔着」，丈夫凡事問完就高床軟枕。

丈夫不停卸責，還要「鬧到小朋友豪哭」。（示意圖／Getty Images）

許多港媽表示有類似經歷，「我件隊友早幾年都是」、「啲男人信唔過㗎啦，下次自己唔得閒，就調興趣班時間好過」、「大男人性格難改，不如集中教好小朋友」，認為男人在家庭事上一樣「遲熟」，「叫啲男人做下貨物跑腿算，就算失敗也損失有限」，別叫他們湊小朋友。

不少人認為其丈夫婚前可能是「媽寶」，如果是就不要花時間埋怨，為了婚姻幸福應和他詳談，想方法訓練他，有港媽表示丈夫也是個媽寶，「好彩佢肯成長肯學，由煲水掃地洗衫學起 而家結婚12年，冇工人，長老淨係幫手接放學」。

（親子王國）