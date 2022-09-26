煩爆！盤點5大乞人憎語音訊息行為 WhatsApp邀專家教5禮儀貼士
你身邊是否有人總愛使用語音訊息？以為是長長的內容，沒料一聽竟然只有短短2秒，內容更是寥寥數字便能表達。有網民就盤點了5大「乞人憎錄音行為」，直言不時遇到濫用功能的人，令人對語音訊息望而生厭。而WhatsApp早前邀請到禮儀專家Jo Bryant分享使用語音功能的禮儀貼士，讓大家也能避開溝通過程的「地雷」，無論閒聊或是傾談重要事情也能保持親切形象。
近年不少社交媒體或應用程式也增設語音訊息功能，為不少用家提供方便，免卻許多打字的時間及內容上的誤會，部份人更認為語音訊息能取代電話通話及文字訊息，讓交流更加方便快捷，相比單純文字訊息亦更具親密度，同時能避免對話雙方誤解文字訊息中的語氣及具體意思。
自WhatsApp於2013年推出語音訊息功能，官方統計全球用家每日平均發出至少70億個語音訊息，但部份人卻對語音訊息又愛又恨。有網民更列出5個使用WhatsApp錄音功能的「乞人憎」行為，直指身邊總有人「錄音成狂」，反令溝通過程變得複雜又麻煩。
禮儀專家Jo Bryant指，科技進步讓人們能以隨性、輕鬆的方式與家人和朋友交流，分享有趣軼事或發自內心的私密信息，可是大家有時卻會忘了在數碼世界保持禮儀的重要性，因此他特別分享5個使用語音功能的禮儀貼士，讓大家能引以為戒，與人交流時避開溝通陷阱。
5個使用WhatsApp錄音功能的「乞人憎」行為：
1.錄音過長或過短 （例如簡單一句「ok」都會使用錄音功能）
2.發送者話語中太多不肯定助語詞或停頓（例如「um」、「er」等），因而延長錄音時間
3.同一段錄音提及過多資訊或問題
4.於公眾場所大聲播放錄音內容
5.音質問題，背景聲太嘈吵或人聲太小或回音過大
5個使用語音功能的禮儀貼士：
1.發送者應將錄音長度維持於最多1至2分鐘內，而接收一方可以選擇1.5或2倍速聆聽錄音
2.如果需要提及大量資訊或問題，建議將錄音按各項資訊及問題分類，再分段發放
3.於公眾地方或較安靜的場所控制播放錄音的音量，或配戴耳機
4.傳送錄音前可善用草稿預覽功能，在傳送前收聽自己的語音訊息，確保聲音品質。
5.盡快於可行時間回覆訊息，或以免提方式錄音（長按錄音鍵，並將其向上拉，再進行錄音）