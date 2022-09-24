公屋︱首派油塘凶宅　2原因拒絕二三派　港媽灰爆：焗住博四派

拆開公屋配房信可能比收成績表更緊張！有港媽在社交平台分享，指一家四口正輪候公屋，首派為油塘凶宅，二派及三派則為井字型大廈及低層單位，由於全部都不合心意，只能「焗住要博四派」，又形容每次拆信時「真是手震」。



港媽指今年6月首派油塘油麗邨卓麗樓一個「問題單位」，配房信表明單位內發生過自殺或意外死亡事故，由於家中有小朋友，還是忍痛拒絕安排。（資料圖片）

該港媽在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 」發文，指一家四口正輪候公屋單位，今年6月首派油塘油麗邨卓麗樓一個「問題單位」，配房信表明單位內發生過自殺或意外死亡事故，由於家中有小朋友，「在屋自殺，真是接受不到」，還是忍痛拒絕安排，「環境不錯出地鐵站方便，可惜」，又批評「房署浪費人力物力，浪費大家時間」。由於問題單位不計1次配房，樓主還有3次機會。

其後二派順利邨井字型大廈，三派則是順天邨低層單位，「派畀我是地庫L1，衰到無人有」，最終都拒絕，「激到暈！焗住要博四派」。她透露，由首派到三派共4個月，現在正等終極一派，又指每次拆信都緊張到手震。

港媽表示，二派順利邨井字型大廈，三派則是順天邨低層單位，「派畀我是地庫L1，衰到無人有」，最終都拒絕。（資料圖片）

帖文引起網上熱議，有網民認為樓主「博四派」很大膽，「逼到自己咁緊有咩謂」、「派油塘都唔要就抵死啦」、「二丶三派算咁上下仍算半市區，暫時冇乜新樓，又到調遷期又留起啲，自求多福」；但亦有人支持樓主的決定，「好多舊單位真係派幾年都派唔出，入過去睇嘅人先會明白」、「問題單位唔要都正常」；有網民就給予祝褔，「通常第四派應該都好嘅」、「事不過三，四派一定啱心水嘅」。