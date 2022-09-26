男同事開會唱情歌告白　女生尷尬到癲　本尊美照引哄動：不能怪他

做人最忌太有自信！台灣有女生發文大呻經歷「史上最尷尬的告白」，日前公司另一部門在會議室開會時，突然出來要求其部門入內，原以為是開會，但一入去就有名男同事播住音樂唱台灣歌手品冠的《無可救藥》，開口第一句就「暗戀是一種禮貌…」。台女透露和該男同事不熟，有公事往來，也感覺到對方想追求自己，當時「尷尬到只想找地洞鑽」，也不好意思當場拒絕。帖文引起熱議，有網民好奇問「原PO很正吧」，女生大方分享2張照片即引起眾人哄動，「他唱完換我了」。



女生的部門突然被叫入會議室，原以為是要開會。（示意圖／Getty Images）

樓主在Dcard討論區發文，分享自己經歷了「史上最尷尬的告白，大型社死現場」，最近發現公司有位男同事喜歡上她，「為什麼我會這麼篤定呢？因為他X的他直接在多人會議中的辦公室對着我唱品冠的《無可救藥》」。她還原當日情景，指公司另一部門在會議室內開會，該部門的同事突然出來，叫她部門全體人員入會議室，她原以為要一起開會，未料竟然有名男同事唱歌，「根本大型社死現場⋯原地死亡，還播音樂！有BGM！！」，開口第一句就是「暗戀是一種禮貌…」。

她透露公司的人知道她單身，可能因此令男同事做出這種荒唐事，平日該男同事下班時會在門口等她，試過直接在公司門口等待，想和她坐捷運一起回家。該男同事每天都想約她兩個人去午餐，她嚇得天天帶飯，有時又會送禮物放她的枱上，或者有意無意提起某些餐廳，想她要不要吃可以去訂位之類。

樓主和該男生不熟，但又有公事往來，當時他唱得一點都不好聽，現場一眾花生友笑到發抖，「但我尷尬到發寒」、「那個歌詞也是尷尬到爆炸」。她從沒想過會遇到這種荒唐事，「這種場合告白？真是瞎到爆炸，到底是誰給他的勇氣？梁靜茹嗎！」。

許多網民問結果如何，樓主說覺得被人惡搞一樣，另一部門同事樣子像在看熱鬧，當時害怕極了，直接不講話，也不想對方太難堪，「讓空氣凝聚，讓他自己收場…我不可能回答什麼我願意之類的」，完場時氣氛尷尬到冰點。她事後回想被男同事害慘了，「我根本是個笑話」，現在對該男生很反感，相信再無可能發展，「請問我之後如何面對同事，大家教教我，我是不是被拿來練學勇敢了」。

網民笑言這事一定會成為公司業餘飯後話題，「會變公司悠久的傳奇」、「離職理由：被告白」、「妳可以唱梁靜茹的《可惜不是你》」、「他韓劇看多了自以為浪漫嗎」。有網民覺得該男生有可能是玩遊戲輸了被同事大懲罰，「沒事，丟臉的是別人⋯不當一回事即可」、「直接無視啊，妳不尷尬，尷尬的就是他」。有人認真批評這種告白方式太老土，難讓人有下台階，完全沒有顧慮別人感受。

不過，部分網民開始錯重點，問「原PO很正吧」，她澄清自己沒有很漂亮，「顏值還行，但有大長腿加分」。眾人紛紛求圖下，樓主真的上傳了2張照片，即刻吸引男女網民大讚，「哇，超長又白」、「我也要去你公司跟妳告白了」、「告白哪裏排隊？」、「哪裏可以排隊拿mic ?」、「他唱完換我了」，甚至開始同情該名男同事，「我現在開始覺得不能怪他，告白是人之常情，抱歉」。

（Dcard）