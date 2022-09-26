巴士客誤按落車鐘　司機死不開車怒罵「到底是誰按」　最終咁解決

巴士乘客誤按下車鈴時有發生，但怎想到一個小錯誤竟觸發司機暴怒！台灣1名女大學生分享指，乘搭公共巴士回家時，有人不小心按錯下車鐘，司機駛埋站開門後，發現沒有人下車，即以嚇人聲量飆粗口怒罵「到底是誰按」，並堅拒開車，結果僵持了10分鐘，最後有名婆婆提出要下車，整車人都趁機跟着她，司機才把巴士駛離。



台女乘搭公共巴士回家時，目擊有人不小心按錯下車鈴，司機駛埋站開門後，發現沒有人下車，即以嚇人聲量飆粗口怒罵「到底是誰按」，並堅拒開車。（Dcard影片截圖）

該女大學生在Dcard討論區以「因有人誤按下車鈴，公車司機暴怒死不開車」為題發帖，指昨日（23日）下課後如常乘搭巴士回家，途中遇到大擠塞，每部車移動一步都差不多10分鐘，而整段路巴士司機顯得很不耐煩。

好不容易過了最擠塞的那段，有乘客按下車鈴，當司機駛至巴士站停車時，卻沒有人下車，然後司機即暴怒起來一直罵，「他X的到底是誰按的？怎樣不把我們司機當人看嗎？」，女生形容他的大吼大叫超級嚇人。這樣耗了快10分鐘，司機還堅持不開車，後來車上1名婆婆欲先下車，直接轉乘另一班，遂向司機表示「是我按錯了，我要下車」，當場被直接罵爆，但她還是下車了。

後來車上1名婆婆欲先下車，直接轉乘另一班，遂向司機表示「是我按錯了，我要下車」，當場被直接罵爆，但她還是下車了。（Dcard影片截圖）

大家都以為事情終於能告一段落，可是司機卻沒有意欲繼續行車，直到車上全部人都下車了，他才把巴士開走，令女生超級無言，「一般不是問沒人下車就會開走了嗎？ 真的是第一次遇到這麼有病的司機」。

網民都表示誇張，「我遇過最兇的都沒比這個兇」、「司機情緒控管也太差」，又建議女生可向交通部投訴，「投訴、鬧上新聞，公司就會有人處理了」、「一定要投訴起來，太扯，情緒失控不要開車」。