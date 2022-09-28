長氣奶奶想湊孫　老公仲話計返錢　準港媽勁擔心：點解唔請陪月？

孕婦懷胎十月當然極辛苦，如能找到合適人士提供陪月服務減輕負擔就十分重要。有懷孕大約4個月的準媽媽最近在網上訴苦指，指與奶奶關係一般，對方為人長氣，但常暗示屆時可以幫手照顧孫兒，而丈夫竟「加多腳」，稱會「計返錢俾佢」。事件令準港媽大感不滿，質疑為何不選擇聘請專業陪月員，帖文引來網民熱議，一致「裁定」應聘請陪月員，以免因育兒問題引發婆媳糾紛就更煩惱。



照顧小朋友永遠是其中引發婆媳大戰的導火線。（《BB來了》劇照）

該名準媽媽在親子王國以「奶奶同陪月兩個揀一個，你點揀？」為題發文，表示懷孕前已經和奶奶關係一般，每個月最多是2至3次見面食飯，對方經常分享自身媳婦經驗，但樓主認為不合時宜，而且覺得奶奶有少許長氣，甚至用「煩」形容對方。

樓主目前已懷孕4個多月，奶奶一直暗示可以屆時幫手照顧孫兒，丈夫甚至主動表示「到時要計返錢」，即是向母親支付「湊嬰費」，令到女樓主暗感不滿，認為一來「講錢傷感情」，二來奶奶只有多年前照顧兒子的經驗，如果是免費，她都不介意「作出犧牲」，和奶奶朝夕相對；但如需要付錢，就應該聘請陪月員、鐘點工人或外傭，至今正在思考有否兩全其美的方法，希望集思廣益解決事件。

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帖文隨即引來網民熱議，大家都一致建議樓主應該聘請陪月員，有人直指「老公豬隊友」，甚至覺得「慳都唔好慳奶奶嘅錢啦，呢啲唔係犧牲，你冇俾錢已經有得益，何來犧牲？就算奶奶有幾衰，唔畀錢呢啲行為係搵老人家笨，亦即係玩自己，攞咗奶奶嘅着數有排你還，你老公從始更加企起奶奶嗰邊」。亦有人分析「樓主應該搞清楚件事， 搵奶奶湊bb要畀錢係好合理嘅事，所以你老公提出係無問題嘅，但當然嘅有得㨂，一定係搵陪月好過奶奶湊，就算奶奶點都唔係收錢，都係搵陪月好。」

孕婦難以控制情緒，需要其他人體諒。（《BB來了》劇照）

更有人建議樓主「可以講得好聽啲，既然要畀錢， 不如請個外人返嚟勞役，點要求都得，甚至語氣差啲都仲得，奶奶收嗰2萬咁少錢做到隻狗咁，有乜謂呢？請佢輕輕鬆鬆負責坐、齋嘆、玩下孫咪好，到時新手媽媽產後荷爾蒙波動又唔夠瞓，可能會發脾氣，火山爆發噴親奶奶修補唔到啊」。