奉子成婚無奈住進奶奶家　仲要係13人大家庭　結局神逆轉感動到喊

有人結婚後和老爺奶奶住，噩夢就開始了。



有一名人妻表示，她和老公是奉子成婚，後來知道奶奶家是13人一起住的大家庭，心想應該會出現電視劇的「緊繃婆媳關係」。

沒想到結局卻讓她超意外，直呼「媽媽我愛你」，羨煞了不少網友。

已做好心理準備開始地獄生活 誰知卻多了個最好的媽媽（點圖放大閱讀）：

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一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，她表示自己和老公是有了身孕所以閃婚，當後來知道奶奶家是住了13人的大家庭後，腦中就無限腦補會出現像電視劇中的「緊繃婆媳關係」。

沒想到住進去後馬上證明自己錯了，奶奶家每個人都對她超好，懷孕期間不舒服每天都睡到自然醒，桌上永遠的有幫她留的飯菜，因為懷孕肚子大壓到神經，婆婆還會進房間來幫忙按摩，現在孩子1歲多了，婆婆也從來不干涉孩子該怎麼帶，還會常說「辛苦了」。

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原po透露，假日有空就會跟奶奶一起包水餃，跟她學怎麼做飯，這是在原生家庭都沒有過的，她表示把奶奶當成媽媽，什麼話都會跟她說，跟老公有意見分歧的時候，奶奶都會站在身後幫她講話，種種行為讓她也感動直呼「媽媽我愛你」。

網友看到後也紛紛回應，「看了好感動，終於有幸福的媳婦」、「兩位上輩子有攜手拯救地球」、「你上輩子有燒好香遇到好奶奶要好好珍惜，像我們上輩子燒到蚊仔香都沒這種感受」、「正能量，超級羨慕」、「能遇到這種好奶奶，機率有多小，好好珍惜」、「恭喜你遇到百年難得一見的天使奶奶」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】