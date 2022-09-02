奶奶習慣好惡頂│原袋凍肉放枱面解凍擺通宵　流出「血路」極核突

枱面突然出現血水凍肉，有多嘔心？有網民發文抱怨奶奶的「凍肉解凍法」極難頂，從上載的相片見到1包放在保鮮袋內的免治豬肉放於餐枱上，明現已出現「血水」，在枱上形成「血路」沿着路線滴落椅子，令椅墊幾乎濕透。樓主更透露奶奶把凍肉在室溫下就這樣放了一晚，堅持不放碟子上，密實袋亦沒封好，而且不覺有衛生問題。許多網民大嘆畫面核突，又指這樣做很易滋生細菌，但長者的確只會按個人習慣做事，難以聽人勸告，對樓主的情況感到同情。



婆熄間相處經常會因生活習慣不同而產生不滿，樓主則發現奶奶將１袋凍肉直放餐枱解凍整晚，對方還覺得有問題。（《BB來了》劇照）

樓主日前在facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」發帖，展示奶奶解凍肉類的方法，照片可見，1包放在保鮮袋內的免治豬肉放於餐枱上，但解凍後流出許多血水，疑是未有徹底密執所致。血水沿着餐枱流到到餐椅，椅墊已經濕了一半。樓主呻不明為何奶奶不用器皿放好要解凍的食物，「乜搵隻碟裝住袋肉嚟解凍真係咁難㗎咩？睇嚟袋肉放響室溫已經好耐」。

網民形容凍肉流出的血水已形成1條血路，還滴到落下方的椅子上，椅墊已經濕了一半。（fb群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」圖片）

樓主又透露曾忍不住叫奶奶應用工具放置要解凍的凍肉，但回覆是「因為噚晚好夜先攞出嚟…」。網民留意到奶奶是「擺成晚室溫解凍」即感到很震驚，「黐線，過夜解凍就擺雪櫃，急住解凍都擺鋅盤，倒汗水都濕啦」，質疑衛生意識欠佳。樓主也不知道為何奶奶堅持要這樣解凍，「最鍾意生肉放室溫hea足全日，完全唔覺有問題，好多時煮完仲要請朋友食」，更指即使用密實袋亦經常沒有封好，卻反指密實袋的開口很難封好。

網民稱看照片已覺很惡心，「好一條血路」、「殺出一條血路」、「嚿肉姨媽到啫」，又質疑為何放枱上解凍，「搞錯呀，擺鋅盤解凍咪得囉」，又指出肉類不宜在室溫下解凍，因很易滋生細菌，「最好食之前一晚放雪櫃解凍」。但有人慨嘆長者不會理會衛生問題，只會按自己的習慣行事。

不少網民慨嘆長者只按個人習慣做事，不理會衛生問題。（示意圖／Getty Images）

有留言擔心椅子「吸晒血水」恐怕難保留，樓主解釋還好上面的坐墊可拆出清洗，奶奶事後亦有抹枱及洗椅墊，「完全無理張有一行血痕嘅布枱布，張枱布我攞去洗」，而家中有「萬用布、萬用兜」，奶奶會用萬用布用來抹血水、抺碗碟、抺食物，萬用盤用來浸地布、浸稯葉、浸毛巾。

有同為新抱的網民分享類似經歷，見過奶奶將凍肉直接吊起來解凍，「放工返嚟見到啲唔知雪水定血水彈到周圍係，是姐妹嗎？」；另1名新抱則見過奶奶用洗碗的布捽死蟑螂後再用來洗碗，「我同佢講咁樣唔衛生，佢仲大聲同我講話佢有洗塊布，就咁用水沖吓畀我睇，仲要造我蝦佢」。

（facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」）