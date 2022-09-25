上水太平邨驚現「不尋常老鼠」？管理處接投訴揭真身：美麗誤會

此鼠不同彼鼠？有網民日前發文，指上水太平邨有居民投訴稱有「不尋常的老鼠」於邨內出沒，牠們不似普通老鼠於夜間潛行於溝渠間，反而在光天化日底下，不時於樹上跳躍，又攀爬到附近單位。然而，管理處調查後向住戶發出通告，指這根本並非「不尋常老鼠」，而是松鼠！



該名網民在facebook專頁「真‧上水粉嶺人大聯盟」發文，上載了一張照片關於太平邨的告示，並配文寫道「邊個唔識分老鼠同松鼠咁可愛呀」。該則標題為「有關：松鼠當作老鼠的美麗誤會事宜」的通告，內容是關於有居民早前投訴邨內「鼠患」嚴重，「管理處接獲通知，有不常見品種的老鼠於邨內徘徊、跳躍，其跳躍能力卓越，能輕而易舉攀爬到單位附近及樹上」。然而管理處調查所得，這「不尋常老鼠」其實並非老鼠，而是「同屬齧齒目，體型近似」、「對人畜無害，特徵是長着毛鬙鬙的長尾巴」的松鼠！

通告又呼籲業主多包容及尊重自然生態，「不餵飼不騷擾動物生長」。

帖文引來網民熱議，不少人都覺得認錯老鼠及松鼠實在太荒誕，「咁都認得錯！超好笑！」、「一種可愛一種可惡，下次咪搞錯」。有人就稱讚管理處的通告「超水準」，「做管理處要教埋生物科真係唔易做」、「呢個管理處有啲料，識得拋『齧齒目』嚟教育刁民」；但亦有人表示邨內其實真的有「鼠蹤」，並非誤會，「其實太平邨係松鼠同老鼠都有，不過啲老鼠大隻過松鼠勁多」、「真係有老鼠，咪扮有人認錯之後唔做嘢」。