沙田米線店「天降老鼠」　食客嚇到四散即轉外賣　店員咁處理惹議

食食下飯驚見「不速之客」，的確會被嚇得吃不下去。有網民投訴指，昨晚（12日）於沙田1間米線店用餐時，1隻老鼠「從天而降」，在場食客即四散而去，惟店員竟然純熟地「一腳踢走佢」了事，還「踢咗落個客度」，令人嘩然。



有網民投訴指，昨晚（12日）於沙田1間米線店用餐時，1隻老鼠「從天而降」，在場食客即四散而去，惟店員竟然純熟地「一腳踢走佢」了事。（FB「香港米線關注組」圖片）

該網民在facebook群組「香港米線關注組」發帖，上載2張老鼠出沒的照片，指昨晚8時許在沙田1間米線店用餐時，突然有隻啡灰色、約手掌大小的老鼠從冷氣機跌落地上，其後店員竟一腳將老鼠踢走，「踢咗落個客」。目擊者表示，老鼠出現時大批客人立即四散，更有人將堂食轉外賣帶走。

有另1名目擊者亦在FB群組「沙田之友」上載現場影片，只見老鼠躺在地上奄奄一息，不知是否被店員踢傷所致。

帖文引起網上熱議，有沙田街坊表示，涉事食店已非首次有老鼠出沒，「呢間分店唔喺第一次㗎啦」、「早幾個月前去買外賣，已經見過老鼠仔喺飲品出嚟個窗口跳出嚟」、「我同事前日堂食都見到有老鼠，之後話畀啲姐姐掃出去(老鼠)！好恐怖」。有網民對店員的處理手法感詫異，「阿姐個腳突登？」、「跌落嚟已經嚇死，仲要俾個呀姐踢埋嚟」、「佢試下踢落我度，我應該發癲」。