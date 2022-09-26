陸男野生捕獲「豬鼻老鼠」真身竟是國家級保護動物　科研價值極高

要捉老鼠結果捉到一個稀有動物？一位民眾的捕鼠籠捉到一隻生「豬鼻」的生物，不敢貿然處理於是報警求助，結果竟然是國家保護級動物。



【圖輯】這隻保護動物花名極多「撥田豬、小豚貓、田螺狗…」點圖放大了解被陸男野生捕獲的「豬鼻老鼠」是什麼！👇👇👇

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陸媒報導，浙江一名陳先生23日在家裡放置的捕鼠籠，意外捉到一隻長著「豬鼻子」的大老鼠，他看著這樣的野生動物不知道該怎麼處理，於是報警求助，並將該動物送到派出所。

警方聯繫野生動物保護站後，確認這不是老鼠而是一隻「鼬獾」，鼬獾屬於中國大陸三有保護動物（三有：有益、有重要經濟價值、有科學研究價值），嚴禁獵補和食用，經檢查這隻鼬獾並未受傷、健康狀況良好，被警方帶到郊區竹林放生。

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鼬獾又名撥田豬、小豚貓、田螺狗、花臉貍，臉部呈黑褐色，由頭頂經後頸至背中央有一白色縱帶，額頭至眼睛周圍有明顯的白毛，主要棲息於大陸長江以南地區、中南半島東側、印度東北部、台灣、爪哇島等地，台灣特有種普遍分布於低、中海拔山區，通常棲居於原始闊葉林、灌叢區及開墾地。

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