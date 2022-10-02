移民英國前獲派公屋　港人憂失公屋陷兩難：可否留名？房委會咁講

【移民英國／公屋／房委會政策】近年不少人移民海外，但如果正申請公屋，又要如何處理？有計劃移民英國港人與姐姐聯名申請公屋，近日獲通知可以「揀樓」惟由於自己將於今年年尾移民英國，擔心會影響留在香港的姐姐獲派公屋資格，問其他網民如何處理。帖文引來網民熱議，不少人稱其中一人移民不會影響資格，又認為可於獲派公屋後再除名。

根據房委會公屋政策，名列在租約上的家庭成員如無特別理由而長期不在單位居住，房委會取消其戶籍，亦可能要調遷。



不少人移民海外，但如果正申請公屋，又要如何處理？（資料圖片）

該港人於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文，指自己之前與姐姐聯名申請公屋，「公屋嗰邊啱啱有消息，通知可以去揀樓」，但由於他計劃今年年尾與另一半移民英國，只有姐姐留在香港，擔心會否影響姐姐獲派的公屋，以及能否「留返2個人名」，遂問其他網民意見，「咁當我去英國之前係咪唔應該做清稅呢個動作？怕清稅後，最後查到我已經離開香港會影響到單位，謝謝大家」。

帖文引來網民熱議，「首先只要你離開超過一個月就要做清稅，唔代表做清稅就代表永久離開香港」，「你可以自己out名，睇下房署會唔會叫你家姐再搬，但至少佢已經有公屋喺手先」，「一二人單位，有一個人住，都唔使搬」、「公屋都要簽約架，你是否主申請人？如果係，簽約時你要出現」、「派咗先，之後再除名啦」、「現行法理上你去海外工作或讀書，同你有冇公屋係冇抵觸」。

計劃移民英國港人與姐姐聯名申請公屋，近日獲通知可以「揀樓」惟由於自己將於今年年尾移民英國，擔心會影響留在香港的姐姐獲派公屋資格。（gettyimages）

究竟其中一名公屋申請人離開香港，會否影響獲派公屋單位？根據房委會公屋政策，若名列在租約上的家庭成員無特別理由而長期不在單位居住，房委會會發信闡明由於他長期不在該單位居住，因此將會被取消戶籍，若該外住者在一段合理時間內（通常為期一個月）仍無回應，戶主會獲邀辦理删除戶籍手續，及出示他所持的租約以便更改，而已刪除戶籍的人日後一般不可恢復戶籍。

政策亦提到，為維護公屋資源合理分配，如在刪減人口後，戶籍內的認可家庭成員人數低於現居單位所容許的最少居住人數時，便成為「寬敞戶」及須遷往房委會認為居住面積符合其家庭成員人數的公屋單位，房委會會分階段處理寬敞戶，首先處理「優先處理寬敞戶」個案；倘「優先處理寬敞戶」在無充分理由下拒絕3個房屋編配，房委會可根據房屋條例向有關住戶發出遷出通知書，終止其租約及收回居住的公屋單位。