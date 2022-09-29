良心醫生收$2200利市　無私吞反存入病人醫藥費戶口　暖心1句獲讚

醫生不單要拯救生命，有時連病人的心理也要同時照顧。安徽1間醫院的兒科醫生早前收到病人家屬送贈的2000元（人民幣，下同，約2200港元）「紅包」利市，他未有當面拒絕，事後亦沒有將金額私吞，反而親自將錢拿到醫院的繳費處，將金額存到該名病人的醫藥費帳戶中。影片曝光後在內地網絡瘋傳，不少人大讚涉事醫生擁有一顆仁心，而他其後亦以1句謙虛回應，獲得網民大讚。



安徽1間醫院的兒科醫生早前收到病人家屬送贈的2000元人民幣利市，他未有當面拒絕，事後亦沒有將金額私吞，反而親自將錢拿到醫院的繳費處，將金額存到該名病人的醫藥費帳戶中。（微博影片截圖）

事發本月21日，安徽合肥1名郭姓資深兒科醫生帶着2000元現金，到達醫院的繳費處，要求職員將金額「交到411病床住院費用裏面去」。職員聞言即感好奇，問郭醫生為何主動代病人繳交費用，他則回應指金額本屬病人和其家人的，並與職員反覆確認金額才離開。

原來該2000元是病人家屬給予郭醫生的利市，他收到的當下未有即時拒絕，但亦沒有將金額據為己有，反而親自到繳費處，代家屬將金額用於繳付醫藥費，以免影響對方情緒。

相關片段一出即獲瘋傳，網民激讚郭醫生為仁醫，「難得的好醫生，經歷過的人都知道大部分不是這樣的」，又認為他的做法同時照顧到病人及家屬的感受，「現實情況是，不收的話家屬不放心，所以先收了，再充進患者賬戶這樣處理挺好的」。

面對網民的讚賞，郭醫生未感驕傲，僅以1句謙虛回應：「來醫院的都不容易，不能再雪上加霜。」（微博影片截圖）

暖心事發經過：

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面對網民的讚賞，郭醫生未感驕傲，僅以1句謙虛回應：「來醫院的都不容易，不能再雪上加霜。」有同樣任職醫護人員的網民亦表示，將收到的「紅包」或禮物存回病人的帳戶，或是事後再送回病人的做法是醫院內常見的事，「我以前還在臨床的時候，因為值夜班辛苦，患者家屬也給我塞錢了，推脫不掉就先收下了，第二天下夜班換好衣服了就過去還錢」。

對於有人質疑事件屬「擺拍」，指網傳片段顯示繳費處職員一度提示醫生要戴好口罩，認為事件並非真實，合肥政府蜀山區委宣傳部人員事後表示，醫院方面向政府人員強調事件為真人真事，並無任何「劇本」，惟因要保障病人私隱，才沒有繼續宣傳或大肆宣揚。