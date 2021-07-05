婦人鯁骨3日仍感不適　公院醫生仔細找出細骨　女兒：感恩遇良醫

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-05 11:00

公立醫療系統資源不足是長久而來一直未能解決的社會問題，但這無阻一眾醫護人員盡力服務市民。有網民早前發文分享好人好事，指母親晚飯時意外鯁魚骨，曾到私家診所求醫，惟醫生稍作檢查便開出消炎止痛藥打發。3日後媽媽仍感喉嚨不適，決定到急症室求助，幸遇年輕醫生細心檢查，僅花數分鐘便找出藏於喉嚨的細長魚骨。樓主及媽媽均對一眾急症室醫護感激萬分，又大讚涉事醫生「有醫德」。

有網民分享媽媽因鯁魚骨而到急症室求醫的經歷，大讚遇上有醫德的好醫生。（資料圖片）

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「我要為我媽媽遇上良醫感恩！」該網民早前於親子王國討論區發文，表示媽媽上周一（28日）晚飯時「食住魚尾睇電視吹水」，不慎鯁魚骨後未能吐出，只好到住所附近的私家診所求醫。樓主直指該名私家醫生「冇醫德」，稱媽媽能清楚指出鯁骨位置，要求醫生再次檢查，惟對方「求求其其話冇，就咁開啲消炎止痛藥，打發我媽，跟住就趕住收工」。

過了3晚，樓主媽媽仍間中感到喉嚨位置「突然之間針拮咁痛」，故決定到將軍澳醫院急症室求診。她指當日急症室「出奇地人少」，雖然媽媽獲分流為最低級，但護士及助理嬸嬸們亦一直「溫柔提醒佢觀察住，會唔會突然之間呼吸困難定點樣就要示意」。

樓主指媽媽在急症室等了3小時，終獲年輕醫生細心檢查，期間護士及助理亦一直留意其情況。（資料圖片）

等了約3小時，樓主媽媽獲安排由1名年輕的男醫生診症，醫生得知情況後，「好細心又安慰我媽，叫佢唔使驚」，又給予少量麻醉藥才開始檢查，「呢位仁醫後生仔叫我媽瞓喺床度慢慢、慢慢搵，仲講定如果最後搵唔到，就寫紙畀佢去照胃鏡，令我媽咪好放心」。

最終醫生僅花了約2分鐘，便從媽媽的喉嚨內夾出1條長又幼的魚骨，「仲問我媽咪想唔想攞返屋企，笑！」。樓主指事後媽媽對該醫生感激萬分，盛讚其醫德，而她亦為媽媽遇上好醫生感恩，故特意與網民分享事件，又打算「寫咭致意讚揚」。她也直言想過叫媽媽到曾經求醫的私家診所講述情況，「希望個醫生以後警惕啲，避免再次錯誤診斷、延誤了病人去找急症室服務」。

帖文引來網民讚好，不少人也分享個人經歷，認為大部分醫護也非常關心病人，好醫生絕非少數，「公立醫院無論邊一科都好多好醫生㗎。因為我家人出入醫院好多次，胸肺科、腸胃科，精神科等，真係八九成醫生都好有醫德同會關心人」、「公立醫院其實醫生、姑娘等等都好好，只係政府畀佢哋資源太少，做到死死下，所以好多盡量走得都走」、「做公立醫生真係好辛苦，留喺度又咁細心，真係好有使命感」。

同場加映：好人好事！婆婆慈雲山路邊暈倒 仁醫跑出診所烈日下跪地檢查獲讚

有網民曾於facebook分享好人好事，指1名婆婆於慈雲山毓華街的班馬線旁邊暈倒。途人見狀即上前了解，有人為婆婆撐傘，有人則代為報警，有街坊更指附近1位正在應診的醫生即時帶着聽診器從診所跑出，跪在地上為婆婆檢查。帖文一出即獲大批網民讚好，大讚一眾好心人為婆婆伸出緩手的義舉。 樓主指，事發時天氣又熱又曬，穿整齊西裝的醫生一直跪於地上，為婆婆檢查身體及留意其情況，「我希望讚一下呢位醫生，當時大家都好擔心婆婆，醫生的來到讓我們都安心一些」。她事後詢問街坊才知道，特意幫忙的醫生就是在附近開設診所的鄺錦添醫生。回家後她決定發文講述事件，大讚一眾有心人以及特意幫忙的仁醫，「再一次感謝這幾位好心人伸出援手。慈雲山有你們真好」。

有慈雲山街坊發文稱，昨午（1日）有1名婆婆於毓華街的馬路旁暈倒，於附近診所應診的鄺錦添醫生得知後隨即跑出救人，好人好事獲網民大讚。（fb群組「慈雲山資訊交流」圖片）

樓主指，事發時天氣又熱又曬，穿整齊西裝的鄺錦添醫生一直跪於地上，為婆婆檢查身體及留意其情況。（fb群組「慈雲山資訊交流」圖片）

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1名內地男子乘坐動車期間突然狂流鼻血，幸同車有55名華西大學的醫護人員，其中5名資深醫生立即出手施救。（四川大學華西醫院微博圖片）