男童搭扶手電梯膠鞋楔入梯級　鞋頭扯爛險傷腳趾　家人：見到都驚

帶同小朋友外出時要特別注意安全！有網民日前發文，指侄兒穿通窿膠鞋乘扶手電梯時，疑因站得太近梯級邊緣，鞋身意外楔入梯級邊，導致鞋頭遭嚴重扯爛，幾乎傷及腳趾，坦言看到相片也「嚇到個心跳咗出嚟」。網民看過相片也直呼恐怖，質疑男童的膠鞋尺碼過大影響行走導致意外，亦有家長分享子女的類似意外經歷，直指類似款式的膠鞋「成日出事」。



有網民日前發文，指侄兒穿通窿膠鞋乘扶手電梯時，疑因站得太近梯級邊緣，鞋身意外楔入梯級邊，導致鞋頭遭嚴重扯爛，幾乎傷及腳趾。（fb「馬鞍山之友2.0」圖片）

該名女網民早前於facebook群組「馬鞍山之友2.0」發文，指年幼侄兒乘搭扶手電梯時疑站得太接近梯級邊緣，其穿着的通窿膠鞋意外楔進梯級之間的空隙，導致整個鞋頭遭扯爛，幸好未有傷及腳趾。樓主直言「見到都心驚驚，好彩隻腳無事，今晚要劏雞啦」，又呼籲「大家穿𠵱種鞋，要打醒萬二分精神」。

她又上載與家人的對話截圖，對方形容事發時男童「隻腳楔咗喺電梯度，個鞋頭完全扯爛咗」，直指「佢真係嚇死我啦」。家人又向樓主指，意外後曾搜尋相關新聞，發現「原來着呢啲鞋成日都出事」，樓主看過訊息亦和應指「真係嚇到個心跳咗出嚟」。

樓主上載與家人的對話截圖，對方指意外後曾搜尋相關新聞，發現「原來着呢啲鞋成日都出事」。（fb「馬鞍山之友2.0」圖片）

帖文引來網民關注，有人看過相片估計事件或因男童所穿的膠鞋呎碼過大，影響行走所致，「對鞋太大，加上小朋友冇意識，好易出事」、「年前新聞已常報導這種鞋搭電梯時容易發生意外，你仲要買到咁大，顯然你嘅小朋友被疏忽照顧」。有家長亦分享子女的同類經歷，指出不同鞋款也有機會楔進梯邊，「有鞋帶都要注意，我女細個嗰陣，試過鞋帶楔咗入去，好彩後面有個猛男哥哥幫手，一手幫我扯返出嚟」。

亦有人認為意外與鞋款關係不大，而是家長要好好看顧同行小孩，並應教育子女搭電梯時的注意地方，「其實夾喺電梯，邊一種鞋都係咁，除非你係着工業鞋，鞋頭裝鋼。主要係要乘搭扶手電梯時，提醒小朋友腳唔好太貼近邊，而唔係着咩鞋」、「着任何鞋都應該要小心，一定要教育小朋友電梯危險，大人要留意小朋友嘅一舉一動」。