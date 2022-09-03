危險！行李箱高速滾落扶手電梯　下方乘客急逃仍躲不過　下秒超慘

攜帶大型行李要小心上落是常識吧！不過內地就流傳1段誇張影片，顯示有女生在杭州地鐵站，把行李箱獨自放在下行的扶手電梯上，結果向前滾落砸到下方的乘客，受害人腰部劇烈疼痛，立即送到醫院救治。畫面非常驚嚇，網民都批評涉事女生缺乏安全意識，又指這隨時變成「隨機砸死路人」意外。



有女生在杭州地鐵站，把行李箱獨自放在下行的扶手電梯上，結果向前滾落砸到下方的乘客。（影片截圖）

據內地傳媒報道，事發於本周一（8月29日）下午5時許，1名女生在杭州地站準備使用扶手電梯時，先將1個行李箱放在下行的梯級上，沒有親身隨行及扶穩，而是手中拿着另1個行李箱準備乘坐電梯。詎料第1個行李箱在扶手梯上滾落，下方的女乘客察覺有異，即快步離開梯級，結果仍被快速掉下來的行李箱砸到摔倒。

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事後地鐵職員和輔警及時報警處理，被砸到的乘客表示腰部劇烈疼痛，隨後被送到醫院救治，目前情況穩定。據悉放行李箱的女生，是準備到校報到的大學新生，事後她和家人向受傷乘客致歉。杭州地鐵建議攜帶大件行李的乘客應乘坐升降，站內亦有廣播提醒，而扶手電梯上也設有提示標語。

網民都批評放行李的女生沒安全意識，認為這是無妄之災，「這是個女大學生吧？應該有基本的生活常識！」、「直接把行李推下扶梯也是人才」、「非要用自動扶梯拉行李箱，也應該一直扶着吧」、「太危險啦，萬一後腦著地要出人命的」、「算得上危害公共安全了嗎？」、「把大件行李放手扶梯上，這除了成龍誰躲得開」。