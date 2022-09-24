0+3｜日本自由行難度大增　現在浴場食肆要這樣做　必知5大注意位

【0+3】日本10月11日開放海外旅客自由行、免簽證入境，並廢除每日入境人數上限，掀起台灣人搶訂赴日旅遊機票和飯店。



不過疫情改變全球觀光，過往熟悉的店舖、景點甚至交通都大大改變，日本旅遊達人「酒雄瘋日本」除了分享日前到日本工作時實際感受的變化，也提出5點建議，更直言「交通因素」讓初期到日本自由行難度提高了。

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酒雄表示，之前曾因工作前往日本停留一個多月，他笑說受到日幣匯率便宜影響，最大感受差異是「從來沒覺得這麼便宜過」，少了遊客，許多餐廳也變得更好訂，加上疫情這兩年多時間餐廳人員服務的都是日本客，禮儀上不能馬虎，因此服務水準也大大提升。

此外，「無接觸付款」方式也大幅增加，如現在在日本搭計程車，車上已經可以用信用卡、日本的交通卡（如SUICA、ICOCA）付款，或有類似Uber的「GO TAXI」APP服務，輸入起訖站綁定信用卡就能輕鬆叫車，甚至在鄉下地方的自動販賣機也可以用交通卡結帳，他直言日本現金使用率大幅降低，「幾乎沒有用到什麼現金。」

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但若是解禁後就想要前往旅遊，他提醒有5點仍需要注意：

1.受到疫情影響部分餐廳營業時間已經改變，但不會顯示在Google Map上，網路上的資訊分享也可能會有誤差，建議行前最好多方確認，以免撲空。

2.交通變得更困難。酒雄表示，受到疫情影響，以往為了觀光目的開設的巴士、列車很多都暫時取消或減班，很多當初為了觀光目的而設的便民措施都減少了，因此將自由行的難度提高，他直言「初期開放會有一段轉換期」，並建議如果是不會日文、或對日本不熟悉的旅客，赴日旅遊先不要挑戰太難的地方。

3.部分鄉下地方可能會有排外心態。酒雄直言，有些較為鄉下的地方因為只要確診就會所有人知道，在潛意識上也會稍稍形成排外心理，因此初期就想前往日本進行深度旅遊的旅人，他建議要用更尊敬的心態前往，或找熟悉當地的人帶路。

4.部分地方用餐還是會有隔板、大眾湯會要求「默浴」。酒雄指出，部分地方的餐廳或咖啡廳現在仍會使用隔板，甚至他就曾在食堂、大眾湯碰到牆上大大貼著「默食」、「默浴」的字樣，意即要求大家不要聊天，他也舉例自己和朋友到咖啡廳用餐，店員就拿出十字型隔板，詢問是否可以不使用卻被拒絕，提醒旅人要留意。

5.現在到便利商店購物袋需要自費，但酒雄認為日本的超市早就已經開始實施付費購物袋制度，對旅客來說影響不大。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】