23歲網紅狂打30次玻尿酸變香腸嘴未滿足　醫生警告：再整呼吸困難

保加利亞23歲的伊萬諾娃（Andrea Ivanova）從小就夢想成為芭比娃娃，長大後開始利用手術改變自己，不僅打30次玻尿酸豐唇，讓自己擁有一個大香腸嘴，未來還想到土耳其或德國進行豐胸，儘管曾被醫生警告：「再整下去可能有生命危險」，因為現在的嘴唇已經大到快要堵住鼻孔，她仍然對此相當自豪。



根據《太陽報》報導，伊萬諾娃從2018年開始整容，第一步就是嘴唇，她前後共注射30次玻尿酸，現在她自稱擁有全世界最豐滿的嘴唇，除此之外也開始在臉上進行整型手術，重新打造下巴以及將臉型拉長，而未來她預計到土耳其或德國豐胸，因為那裡有優秀的專家。

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厚嘴唇讓伊萬諾娃吃飯變得不方便，醫生也警告過她，嘴唇太大可能影響呼吸，還有帶來疼痛，之後再做任何手術都有致命危險，但她仍然不滿足，想讓自己變得更美。

伊萬諾娃表示，豐滿嘴唇讓她經常被路人行注目禮，但也因此在網路上擁有超過2萬名粉絲：「每天都有來自世界各地的不同粉絲在我的社交網絡上向我發送數千條消息，並邀請我去不同的國家渡假」，但有人喜歡一定也會有人批評：「人們總是轉過頭來看著我，有的甚至指手畫腳，議論我的外貌」，這些她都不在乎，只想堅持自己喜歡的事。

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