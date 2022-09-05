英情侶酒店40樓慶生驚見窗外有人偷窺 原來是網紅扮蜘蛛俠下場慘
撰文：中天快點TV
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英國一對情侶入住倫敦知名酒店碎片塔（The Shard）的40樓慶生，在昨（4）日清晨6時驚見窗外有一位陌生男子在攀爬，他赤腳踩着欄杆，還興奮地向房內的情侶揮手，令這對情侶看傻了眼。
根據外媒報道，碎片塔位於倫敦東南部，樓高310公尺，可俯瞰整個倫敦的風景。當時52歲的柯爾菲（Paul Curphey）與女友特瑞莎（Treasaidh）入住這間酒店歡慶生日， 豈料翌日清晨6時剛醒來就看見一名陌生男子在窗外攀爬，還向他們揮手。
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柯爾菲將男子攀爬的身影拍了下來，還催促對方趕快攻頂，完成這場刺激的挑戰。而該名男子的身份也被曝光，是自由攀爬者（free-climber）洛克伍德（Adam Lockwood），他在當天PO了一張自拍照，是他站在碎片塔高處的照片。洛克伍德除了碎片塔，還在杜拜爬過高425公尺的瑪麗娜101（Marina 101）。
洛克伍德攀爬碎片塔的影像曝光後，引發了網友熱烈討論，「他沒使用安全帶！」、「沒有被逮捕嗎？」、「現實版的蜘蛛俠，太棒了」、「請想想急救人員在出現問題時必須處理。這種對終極攀登的痴迷必須停止」。 最後，21歲的洛克伍德和另外2名男子因非法闖入的嫌疑，遭到警方逮捕。
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