度蜜月巧遇AV界女神　網紅妻慘遭老公冷落　獲本尊相約劇情超展開

不少人在親眼見到自己喜歡的偶像時，都會欣喜若狂，甚至興奮到忘了同行者，即使身邊的另一半是一名網紅也不例外。Tik Tok網紅 Lya Mariella 就透露，她和新婚丈夫日前一起飛往法國巴黎度蜜月，原本她還滿懷欣喜地期待度蜜月期間的二人世界，沒想到丈夫在晚宴上看到自己喜歡的AV界偶像時，竟將她冷落在旁，沒想到後來竟出現了反轉，也意外掀起網友熱議。



Lya先前在Tik Tok上曬出幾段影片，只見精心打扮的她悶悶不樂地捧著酒杯飲酒，原來是因為一起出席晚宴的夫妻倆，竟巧遇了曾頂著「世界第一女優」名號的前AV女優 Mia Khalifa 也在場。Lya坦言，丈夫自從發現了 Mia Khalifa 後，就興奮地不斷透過手機聊天軟體向周遭友人炫耀，完全冷落了她這位新婚嬌妻。

網紅 Lya Mariella 抱怨與丈夫度蜜月，怎料在晚宴上看到自己最愛的AV界偶像後，竟將她完全冷落！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不料，這段在Tik Tok上抱怨的影片，竟意外釣出 Mia Khalifa 回覆：「我男友也是一直在玩手機，不如我們拋下他們，明天一起去血拼吧！」也讓Lya開心回應：「我現在正在對街的愛馬仕店面，歡迎妳隨時過來！」 Mia Khalifa 隨後則表示：「很好，他欠妳一個鉑金包了！」（編按：愛馬仕Hermès Birkin Bag）接著這位網紅和享譽全球的前女優，就這樣一同在巴黎街頭會面逛街。

曾頂著「世界第一女優」名號的前AV女優Mia Khalifa超養眼美照。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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最後，Lya還在Tik Tok上更新和 Mia Khalifa 同框的影片，更稱對方是自己新收到的鉑金包的「乾媽」，而 Mia Khalifa 還逗趣表示：「我是這個鉑金包的乾媽，我在此保證我們不會把它丟進水裡，因為我們不會這樣對待我們的寶寶，這真的是最棒的經驗了！而且她（指Lya）的老公居然還是這段影片的掌鏡人」。2位女子在異國展開的友情，和老公的鉑金包賠罪，都讓相關影片引起全網熱議。

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