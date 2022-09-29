後生女推BB車衝港鐵車門　關門仲強行推致人車分隔　後續反應更奇

帶小孩外出當然要事事小心，衝閘門等危險行為就更加不應做！有街坊發文分享在將軍澳港鐵站月台上，目睹1件令她相當震驚的事，當時列車正準備關閘門，有名女生推着BB車衝閘，但離奇的是她沒有用手擋住閘門，而是發力將BB車推入車廂再立刻縮手。幸好車上乘客伸出援手令車門重開，化解危機，但女生的舉動令樓主看得傻眼，「真係好擔心BB日後會遇到幾多危險」。



當車門正在關上時，衝閘行為非常危險。（示意圖，資料圖片）

該網民在多個將軍澳區facebook群組發文，指周一（26日）晚上約10時，在將軍澳月台上看到1名後生女身旁擺放了1部嬰兒車，但她全程玩手機而沒有上車。直至列車正在關門時，女生才突然推BB車衝閘，「BB車前轆啱啱推過月台幕門就開始關門，正常人都會即刻拉返架BB車出嚟，但佢冇咁做，繼續衝閘」。

當月台幕門差不多關上時，女生仍在月台未能上車，樓主指正常人反應會是用手觸碰幕門讓它重開，但女生反而再發力將BB車推入車廂，其後立刻縮手，「BB車就入咗車廂，而佢就戇居居企咗喺月台」。由於列車車門較月台幕門遲關上，車上乘客在最後關頭用手擋着車門，令車門及幕門重開，女生才能登車，「否則架BB車就跟咗架列車開走」。

有街坊分享在將軍澳港鐵站月台上，目睹列車正準備關上閘門時，有名女生推着BB車衝閘，場面驚險。（資料圖片）

帖文引起網上熱議，有當日同在月台目擊事件的街坊亦現身留言，指BB車內確實有嬰兒，車廂內有男乘客幫手拉開門，「拉咗起碼2次個女人先上到車」。而當時車廂內亦有另一架BB車，推着車的女士與月台上的女生是相識的，「個女人上車無第一時間同個男人講唔該，而係同個朋友吹水吹咗兩嘢後先同人講唔該」。

有網民批評涉事女生的行為很危險，「睇你描述我都睇到一額汗！」、「用個B嚟開路」、「生仔除咗要考牌，更加要驗下有冇腦」。