可愛到不行！美警局有安慰犬到任　躺地讓小孩摸肚　照片萌翻網民

太可愛了！美國麻薩諸塞州的警局最近迎來新成員，是1隻8周大拉布拉多犬「Mac」（麥克），牠是隻安慰犬（Comfort Dogs），將協助警方的學校工作。麥克一出勤就引起網民關注，事關牠實在太可愛，在社區活動上大方秀出肚子躺在地上讓小朋友摸，令許多網民看到變心心眼。



麥克是隻8周大的拉布拉多犬。（「Seekonk Police Department」fb專頁截圖）

不時有研究指出和狗狗互動可以安撫人類情緒。美國傳媒報道，麻薩諸塞州警局最近迎來1隻叫「Mac」（麥克）的安慰犬，牠是西康克（Seekonk）警局的第3隻警犬，亦是第1隻安慰犬，將會和警方的學校資源主任一起工作。

警方指麥克的名字是經由命名比賽得出，牠由訓練服務犬的機構「 Boonefield Labradors」捐贈，上周五才到警局。西康克警方在fb專頁上分享麥克出席當地社區活動時的圖片，麥克在草地上和一班小孩子玩樂，更大方秀出自己的肚子躺下讓小朋友摸。

+ 12

照片被網民狂讚，覺得麥克非常可愛，「安慰犬對於孩子、病人都很重要」，又叫大家別誤會，牠雖然屬警犬，但卻可以和牠玩耍，認為用狗狗來安撫民眾比警員親身去效果更好，很適合去和小學生玩，還貼出屋企附近警局的安慰犬。有人笑指麥克可愛到可能會引人犯罪，着警方注意牠的安全。

安慰犬（Comfort Dogs）也會被稱作「治療犬」（Therapy dogs ），是美國流行的服務犬種，牠們受訓後會被安置到醫院、收容所、學校、教堂等地方為社區服務，也會在災難期間出動安撫民眾情緒。

（綜合）